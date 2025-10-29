Microsoft ha finalmente svelato i primi contenuti in arrivo su Xbox Game Pass per il mese di dicembre 2025, mettendo fine all'incertezza che circondava l'offerta del servizio per la fine dell'anno. L'annuncio è arrivato durante la vetrina dedicata ai titoli indie di Xbox, dove complessivamente sono stati presentati dodici giochi destinati al catalogo del servizio in abbonamento. Due di questi, in particolare, faranno il loro debutto già nelle prossime settimane, promettendo di chiudere l'anno con il botto per gli abbonati.

Il primo a fare capolino sarà Routine, previsto per il 4 dicembre. Si tratta di un horror fantascientifico dall'estetica retro-futuristica, sviluppato da Lunar Software e pubblicato da Raw Fury. La particolarità di questo titolo risiede nella sua travagliata genesi: il gioco è infatti in sviluppo da oltre un decennio, essendo stato annunciato per la prima volta nel lontano 2012. Dopo anni di silenzio, il progetto è riaffiorato nel 2022, suscitando nuovamente grande interesse tra gli appassionati del genere. Ora, finalmente, l'attesa sta per concludersi con il debutto immediato su Game Pass.

A seguire, il 9 dicembre, sarà il turno di Dome Keeper, un roguelike tower defence che ha già conquistato il pubblico su Steam nel corso degli ultimi tre anni. Le recensioni sulla piattaforma Valve parlano chiaro: quasi 10.000 valutazioni che hanno portato il gioco a ottenere un giudizio complessivo "Molto positivo". L'arrivo su Xbox Game Pass permetterà a molti nuovi giocatori di scoprire questo titolo durante le vacanze natalizie, quando il tempo libero non manca.

L'assenza di comunicazioni ufficiali riguardo ai contenuti di dicembre aveva lasciato molti abbonati nel dubbio, rendendo la presentazione durante lo showcase ID@Xbox ancora più significativa. Il formato dell'evento si è rivelato l'occasione perfetta per Microsoft di concentrarsi sul panorama dei giochi indipendenti, un segmento che sta diventando sempre più cruciale per mantenere attraente l'offerta del servizio di abbonamento.

Routine rappresenta il debutto assoluto per Lunar Software, che ha investito oltre un decennio nello sviluppo di questa visione videoludica. L'ambientazione fantascientifica con elementi horror e l'approccio estetico retrò potrebbero attrarre sia gli appassionati di survival horror che i nostalgici di certe atmosfere cinematografiche degli anni passati. Raw Fury, nota per aver pubblicato titoli indie di qualità, ha scommesso su questo progetto dal lungo percorso gestazionale.

Dal canto suo, Dome Keeper arriva su console forte di una solida reputazione costruita nell'ambiente PC. Il mix tra elementi roguelike e meccaniche da tower defence ha evidentemente colpito nel segno, creando un'esperienza che riesce a mantenere alta la rigiocabilità. La finestra di lancio su Game Pass, in prossimità delle festività, potrebbe rivelarsi strategica per conquistare un pubblico ancora più ampio.