Il mondo dei videogiochi horror e d'azione guarda con grande attenzione alle mosse di Keiichiro Toyama, uno degli autori giapponesi più originali della sua generazione.

Il game director che ha dato vita a Silent Hill presso Konami e successivamente alle serie Siren e Gravity Rush in Sony ha ora aperto le porte del suo studio a nuovi talenti, lanciando una vera e propria chiamata alle armi per sviluppatori che vogliano partecipare a qualcosa di sostanzialmente diverso da tutto ciò che il mercato offre oggi.

Bokeh Game Studio, la software house da lui co-fondata nel 2020, è ufficialmente in fase di pre-produzione su un nuovo progetto di ampia portata, e Toyama non nasconde l'ambizione dietro questa mossa.

Il contesto da cui nasce questo annuncio è quello del debutto dello studio con Slitterhead, pubblicato a novembre 2024. Il titolo, action game dalla forte identità autoriale ambientato in un'Asia distopica infestata da creature parassitarie capaci di possedere corpi umani, aveva ricevuto apprezzamenti dalla critica per la sua creatività e originalità, ma era stato anche penalizzato da una carenza di rifinitura tecnica che ne aveva limitato la diffusione commerciale.

Una situazione non inedita nel gaming indipendente ad alto budget, dove la visione artistica a volte supera le risorse disponibili per la polish finale.

Toyama ha pubblicato una lettera aperta sul portale di recruiting giapponese HRMOS, indirizzandosi direttamente a sviluppatori che condividano la filosofia creativa di Bokeh. "Slitterhead, pubblicato nel novembre 2024, è stato il primo gioco che abbiamo rilasciato. Ci siamo confrontati con la domanda: potevamo davvero creare un gioco lanciando questo studio, con questo team, con questo approccio?", ha scritto il CEO.

"Affrontando quella domanda e trasformandola in un'opera, sentiamo finalmente di aver raggiunto la linea di partenza."

La filosofia dichiarata dello studio ruota attorno a un principio fondamentale: l'originalità assoluta. Toyama chiarisce che questo non significa inseguire la bizzarria fine a se stessa, ma interrogarsi costantemente sul perché un progetto venga realizzato e su cosa renda unico lo studio nel realizzarlo.

Un approccio che ricorda per certi versi quello di autori come Hideo Kojima o Fumito Ueda, figure che hanno costruito carriere interamente basate sull'identità irripetibile dei propri lavori.

Per i potenziali candidati, Toyama è stato diretto riguardo alle condizioni di lavoro che li aspettano: il nuovo progetto si trova nelle fasi più embrionali dello sviluppo, una fase in cui la maggior parte delle idee generate finirà inevitabilmente nel cestino.

Tuttavia, il director inquadra questo processo non come un ostacolo, ma come un'opportunità rara: essere coinvolti dalla radice significa che ogni scelta, ogni errore e ogni scoperta contribuirà direttamente a plasmare la forma finale del gioco, qualcosa che nei grandi studi con pipeline consolidate accade raramente.

Sul fronte della line-up futura, Toyama aveva già anticipato a Famitsu che il nuovo progetto non sarà un sequel di Slitterhead. Ha spiegato di non ritenere ancora maturo il momento per un seguito, pur non escludendo un ritorno al franchise in un secondo momento.

Parallelamente, i piani originali di Bokeh per sviluppare più titoli di dimensioni contenute sono stati messi in pausa: l'intero organico dello studio è ora concentrato su questo unico nuovo progetto, il che suggerisce una produzione più ambiziosa rispetto all'esordio.

Da segnalare anche un dettaglio curioso sul versante publishing: a dicembre 2025 la pagina Steam di Slitterhead ha cambiato il publisher da Bokeh Game Studio a Spike Chunsoft, la software house nota in Italia per la serie Danganronpa e numerosi altri titoli JRPG.

Le ragioni di questo cambio non sono ancora state comunicate ufficialmente, ma potrebbe indicare un accordo di distribuzione retroattivo o una partnership più strutturata che potrebbe coinvolgere anche il prossimo progetto dello studio.

Con il nuovo titolo ancora senza nome, piattaforme o finestra di lancio annunciata, l'attenzione della community si concentrerà ora sulla composizione del team che Bokeh riuscirà ad assemblare e sui primi segnali creativi che potrebbero emergere nei prossimi mesi.