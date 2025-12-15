Gli utenti Steam proprietari di almeno uno dei primi due capitoli della saga Total War: Warhammer si sono ritrovati con una sorpresa inattesa nella loro libreria digitale.
Creative Assembly ha infatti deciso di rendere accessibile gratuitamente una porzione sostanziale del terzo capitolo, creando un precedente interessante nel panorama dei giochi strategici su PC.
Il cuore di questa iniziativa riguarda Immortal Empires, la modalità campagna introdotta con l'aggiornamento 2.0 di Total War: Warhammer 3. Si tratta di una mappa colossale che fonde insieme i territori, le razze e i contenuti dei tre giochi della trilogia ambientata nell'universo Warhammer Fantasy.
Questo mondo di gioco unificato rappresenta il culmine dell'esperienza strategica della serie, offrendo una scala e una profondità senza precedenti per gli appassionati del genere 4X e dei giochi di grande strategia.
La decisione di Creative Assembly, implementata a partire dal 4 dicembre, permette a chi possiede uno dei titoli precedenti di installare Total War: Warhammer 3 senza acquistarlo direttamente.
Una volta scaricato il gioco, questi giocatori potranno esplorare la campagna Immortal Empires utilizzando tutte le fazioni, razze e signori della guerra già presenti nei giochi che possiedono, inclusi eventuali DLC acquistati in passato. È inoltre disponibile la campagna prologo intitolata The Lost God.
Le possibilità multiplayer cooperative rappresentano uno degli aspetti più interessanti di questa operazione. Fino a sette amici possono ora unirsi in partite collaborative sulla mappa di Immortal Empires, sfruttando l'intero arsenale di contenuti dei primi due capitoli.
Per chi aveva esitato ad acquistare il terzo capitolo, questa rappresenta un'opportunità sostanziale di sperimentare l'evoluzione della serie senza investimenti aggiuntivi.
Naturalmente, esistono dei limiti precisi a questa generosità. I giocatori che accedono gratuitamente non potranno utilizzare le razze o i signori della guerra introdotti specificamente in Total War: Warhammer 3, che rimangono bloccati.
Inoltre, rimangono inaccessibili alcune modalità esclusive del terzo capitolo: la campagna narrativa Realm of Chaos, le campagne multiplayer dedicate e la modalità Mirrors of Madness restano fuori portata.
Per sbloccare questi contenuti aggiuntivi, Creative Assembly propone l'acquisto del Total War: Warhammer 3 Upgrade Pack. Questo pacchetto garantisce l'accesso completo a 10 Signori Leggendari e 8 fazioni inedite, oltre alle modalità di gioco esclusive del terzo capitolo.
Chi desidera espandere ulteriormente l'esperienza può acquistare i giochi base o i DLC dei primi due titoli, che sbloccheranno automaticamente funzionalità aggiuntive anche nella modalità Immortal Empires.