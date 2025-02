Le Tartarughe Ninja in prova gratis su Steam

Una nuova avventura dedicata alle Tartarughe Ninja è appena stata rilasciata su Steam grazie a una demo, e gli appassionati possono scaricarla e giocarci gratuitamente subito.

È incredibile come i giochi delle Tartarughe Ninja stiano invadendo il mercato, proprio come se stessero emergendo dai tombini. E da appassionato di TMNT da tutta la vita, non posso che esserne felice.

L'ultima uscita su Steam sembra davvero divertente. Si tratta di TMNT: Tactical Takedown, un gioco che promette di portare i fan delle Tartarughe Ninja in una nuova avventura tattica, che sembra proprio un gioco da non perdere (qui la demo gratis).

Nel 2024, sono arrivati ben tre giochi ispirati alla leggendaria saga delle Tartarughe Ninja, tra cui TMNT Arcade: Wrath of the Mutants, TMNT: Mutants Unleashed e TMNT: Splintered Fate.

E non possiamo dimenticare le brillanti uscite del 2022, come TMNT: Shredder’s Revenge (recensito qui) e TMNT: The Cowabunga Collection (che trovate su Amazon), che hanno riscosso un enorme successo tra i fan.

Ora, come annunciato durante il Steam Next Fest, i fan delle Tartarughe Ninja sono pronti a essere sorpresi da una nuova uscita nel 2025, Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown, sviluppato e pubblicato dallo studio indipendente Strange Scaffold.

La descrizione ufficiale del gioco recita: "TMNT: Tactical Takedown è il primo gioco dei TMNT a turni. Ispirato al classico cartone animato, vivrai un approccio audace e innovativo al mondo delle Tartarughe Ninja! Splinter e Shredder sono morti, e mentre le Tartarughe si avvicinano all’età adulta, non stanno solo crescendo… stanno crescendo lontano l’una dall’altra."

Al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale, ma dato che è disponibile una demo gratuita da scaricare e giocare su Steam, speriamo che il lancio di TMNT: Tactical Takedown non sia troppo lontano.

Per ora, nei trailer di gameplay è menzionato solo il rilascio per PC, ma con un po' di fortuna, TMNT: Tactical Takedown potrebbe eventualmente arrivare anche su console.