Gli appassionati della celebre serie sparatutto potrebbero presto rivivere alcune delle emozioni più intense degli anni 2000. Il prossimo 23 novembre debutterà TimeSplitters Rewind, un ambizioso progetto realizzato dai fan attraverso Cinder Interactive, che promette di riportare in vita l'intera trilogia originale in una formula completamente rinnovata. Non si tratta di una semplice rimasterizzazione in alta definizione, ma di un'esperienza di gioco completamente ridisegnata che fonde insieme elementi di tutti e tre i capitoli storici.

Il concept alla base di questo remake non ufficiale è particolarmente interessante: invece di proporre tre rifacimenti separati dei giochi originali, gli sviluppatori hanno optato per una sorta di raccolta antologica che seleziona il meglio da ciascun capitolo. Mappe, modalità di gioco, campionati, sfide e contenuti narrativi provenienti dall'intera saga sono stati integrati in un unico titolo coerente, creando quello che il team definisce una versione "greatest hits" della serie TimeSplitters.

La prima versione che verrà rilasciata al pubblico avrà dimensioni ragguardevoli, anche se rappresenterà solo una selezione dei contenuti previsti per il futuro. Il lancio includerà 28 mappe provenienti dai vari capitoli, accompagnate da 50 campionati arcade e 32 sfide diverse. I giocatori potranno scegliere tra ben 91 personaggi differenti, utilizzando un arsenale di 41 armi attraverso 20 diverse modalità arcade.

L'aspetto multiplayer rappresenta uno dei punti di forza del progetto, con la possibilità di ospitare partite online fino a dieci giocatori contemporaneamente. Sia la modalità storia che le altre opzioni di gioco saranno disponibili sia online che offline, garantendo flessibilità agli utenti. Tra le novità introdotte spicca Team Elimination, una modalità di gioco completamente inedita che non apparteneva ai titoli originali.

La scelta di Cinder Interactive di concentrarsi inizialmente su una selezione più contenuta di contenuti classici, integrandoli con alcune aggiunte originali, appare strategica. Questo approccio permetterà al team di rilasciare il gioco mantenendo standard qualitativi elevati, lasciando spazio per futuri aggiornamenti ed espansioni che potrebbero arricchire ulteriormente l'offerta. Per chi non conoscesse la serie originale, TimeSplitters rappresentò negli anni 2000 uno dei franchise sparatutto più apprezzati, noto per il suo stile frenetico e l'umorismo britannico.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra alcuni degli elementi di gameplay e l'estetica generale del progetto. Il remake si pone l'obiettivo ambizioso di catturare lo spirito dell'intera serie in un pacchetto unificato, offrendo ai veterani un'occasione per riscoprire classici perduti e ai nuovi giocatori l'opportunità di comprendere perché TimeSplitters conquistò una base di fan così devota.