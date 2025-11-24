La community degli shooter nostalgici può finalmente mettere le mani su un progetto che sembrava destinato a rimanere nel limbo dello sviluppo eterno. TimeSplitters Rewind, la mod realizzata in CryEngine che reimmagina la leggendaria trilogia FPS di Free Radical Design, è ora disponibile per il download dopo ben tredici anni dal suo annuncio iniziale.

Un'odissea che rappresenta uno degli esempi più estremi di pazienza e determinazione nella storia dei progetti fan-made, finalmente giunta al traguardo dell'early access questo novembre, come promesso dal team di sviluppo appena un mese fa.

La particolarità di Rewind risiede nella sua natura ibrida: non si tratta di un semplice remake né di una remaster tradizionale, ma piuttosto di una greatest hits collection che pesca a piene mani dai tre capitoli originali della serie.

Il progetto aggrega mappe, modalità di gioco, leghe competitive, sfide e contenuti della campagna principale provenienti dall'intera trilogia TimeSplitters, offrendo essenzialmente un'antologia definitiva dell'esperienza che rese celebre il franchise su console tra il 2000 e il 2005.

La strada verso il rilascio è stata tutt'altro che lineare per il team Pantheonyx, che ottenne il permesso ufficiale da Crytek di utilizzare il potente CryEngine per dare vita a questa operazione nostalgia. Il sito ufficiale del progetto documenta meticolosamente una timeline di sviluppo costellata di ostacoli tecnici, cambi di rotta e momenti critici che avrebbero fatto desistere qualsiasi team meno motivato.

Tra gli episodi più significativi figura un tentativo di migrazione a Unreal Engine 4, utilizzando Unreal Tournament come base tecnica, che si rivelò essere una violazione delle policy di sviluppo di Epic Games e costrinse il team a cestinare completamente quella build.

Questo colpo di scena rappresentò il punto di svolta che permise al progetto di accelerare significativamente verso il completamento. L'appello pubblico per reclutare nuovi talenti dimostrò quanto la community fosse ancora affezionata alla serie TimeSplitters, un franchise che seppe distinguersi nel panorama degli shooter su console per la sua creatività e per un gameplay che traduceva efficacemente le meccaniche degli FPS PC sul pad.

Va precisato che i TimeSplitters originali, pur godendo di uno status quasi cult tra gli appassionati, mostrano oggi inevitabilmente il peso degli anni in termini di game design e controlli.

La vera sfida per Rewind sarà dimostrare se l'aggiornamento grafico e tecnico offerto dal CryEngine possa effettivamente riportare in vita ciò che rese speciali quei titoli all'epoca, spazzando via la polvere accumulata e rendendo l'esperienza appetibile anche per chi non ha vissuto l'era PlayStation 2.

Il rilascio in early access suggerisce che il progetto non sia ancora definitivamente completo, ma considerando il travagliato percorso di sviluppo e la natura ambiziosa dell'operazione, avere finalmente una versione giocabile rappresenta già un risultato notevole.

Per gli aficionados della serie e per chi è curioso di riscoprire un pezzo di storia degli shooter console, TimeSplitters Rewind è disponibile gratuitamente al download, testimonianza vivente di come la passione dei fan possa sopravvivere anche ai cicli di sviluppo più tormentati.