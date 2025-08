CD Projekt RED ha annunciato ufficialmente The Witcher: Legacy, un nuovo gioco da tavolo ambientato nell’universo dello strigo più famoso al mondo.

Sviluppato ancora una volta in collaborazione con Go On Board, già co-autori di The Witcher: Old World, il progetto è stato svelato insieme all’apertura della pagina ufficiale su Gamefound, dove partirà la campagna di crowdfunding.

The Witcher: Legacy è un gioco da tavolo narrativo con una forte componente cooperativa. Pensato per essere giocato sia in solitaria che in gruppo, fino a un massimo di quattro giocatori, propone una storia originale e ramificata che si sviluppa in una campagna composta da più scenari.

Nel gioco si vestono i panni di witcher della Scuola del Lupo, sopravvissuti a un devastante attacco contro la scuola stessa. L’obiettivo sarà scoprire i responsabili, svelare una cospirazione che minaccia l’ordine dei witcher e affrontare le molteplici conseguenze delle proprie scelte, che influenzeranno direttamente ogni sessione.

L’avventura si svolge nel regno di Kaedwen, dove i giocatori esploreranno territori pericolosi, affronteranno mostri, alleneranno abilità e gestiranno risorse limitate. L’approccio del gioco unisce meccaniche di gestione, esplorazione e narrazione, con uno stile che punta alla rigiocabilità grazie alla struttura a bivi della campagna.

Come incentivo per i fan, CD Projekt RED ha annunciato che chi seguirà ora il progetto su Gamefound e parteciperà successivamente alla campagna, riceverà in omaggio una miniatura esclusiva del mostro Gorgone, creatura inedita che non è mai apparsa prima in nessun videogioco della saga.

The Witcher: Legacy rappresenta la terza collaborazione tra Go On Board e CD Projekt RED. Il precedente gioco da tavolo The Witcher: Old World, pubblicato nel 2022, è stato uno dei maggiori successi nella storia del crowdfunding legato ai board game, con oltre 192.000 copie vendute a livello globale.

Per restare aggiornati sul progetto, è possibile visitare la pagina ufficiale su Gamefound, dove saranno condivise tutte le novità legate allo sviluppo, alle meccaniche e al calendario della campagna.