The Witcher 4, Yennefer tornerà? Parla l'attrice

A quanto pare, The Witcher 4 potrebbe riservare sorprese non solo ai giocatori, ma anche ai suoi storici interpreti.

Denise Gough, voce inglese della potente maga Yennefer di Vengerberg in The Witcher 3: Wild Hunt (che trovate su Amazon), ha rivelato a Eurogamer di non sapere ancora nulla riguardo un suo possibile ritorno nel prossimo capitolo della celebre saga videoludica firmata CD Projekt RED.

È già noto che The Witcher 4 sarà un seguito diretto della trilogia originale, con Ciri come nuova protagonista e un’apparizione confermata (seppur misteriosa) di Geralt di Rivia, ancora una volta doppiato da Doug Cockle.

Ma l’assenza di conferme sul ritorno di Yennefer, personaggio centrale non solo nei videogiochi ma anche nei romanzi di Sapkowski e nella serie Netflix, solleva qualche dubbio tra i fan.

Durante un’intervista, Gough – oggi impegnata nella serie Andor di Star Wars – ha raccontato di essere rimasta sorpresa dal successo del personaggio: «Non sapevo nemmeno cosa stessi facendo. Era il mio primo videogioco. Poi tanti, soprattutto uomini, venivano da me e mi sussurravano: ‘sei Yennefer?’».

Nel frattempo, i responsabili di The Witcher 4, il game director Sebastian Kalemba e il narrative director Philipp Weber, hanno scherzato sul destino di Geralt: «Attualmente si sta godendo la vita, tra vino e vigneti».

Una battuta che richiama ironicamente l’ambientazione dell’espansione Blood and Wine, ma che conferma almeno la presenza, in qualche forma, dello strigo più amato dai fan.

Se Yennefer non dovesse tornare, sarebbe una perdita enorme per l’equilibrio narrativo della saga. La sua complessa relazione con Geralt e il legame quasi materno con Ciri sono pilastri emotivi dell’universo di The Witcher.

Capisco la voglia di innovare e dare spazio a nuovi personaggi, ma togliere una figura così iconica rischia di spezzare un filo affettivo con i fan storici. Spero che CD Projekt RED tenga conto del valore simbolico e narrativo di Yennefer e che, magari, ci stia solo giocando un po’ su. dDopotutto, siamo pur sempre nel mondo della magia.

