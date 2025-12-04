La community di modder di The Witcher 3: Wild Hunt continua a dimostrare una dedizione straordinaria verso il capolavoro di CD Projekt RED, anche a distanza di anni dal lancio della versione next-gen.

L'ultima prova arriva da MerseyRockoff, che ha appena rilasciato la versione 3.0 Ultimate Edition di "Brothers in Arms", una mod mastodóntica che corregge quasi 6.000 bug e ripristina contenuti tagliati dal gioco base e dalle espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine.

Un lavoro titanico che ridefinisce completamente l'esperienza di gioco per chi desidera rivisitare le avventure di Geralt di Rivia nella forma più completa e rifinita possibile.

La mod Brothers in Arms rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per la scena modding di The Witcher 3. Con 5.750 correzioni totali, il progetto abbraccia ogni aspetto del gioco: dai quest bug ai dialoghi errati, passando per fix grafici, sistemazioni degli oggetti nel mondo di gioco, correzioni al journal e raffinamenti al gameplay.

La versione Ultimate Edition è stata completamente ricostruita utilizzando il REDkit, l'editor ufficiale rilasciato da CD Projekt RED, permettendo al modder di implementare centinaia di upgrade rispetto alla versione precedente e oltre mille nuove correzioni inedite.

Ma quello che rende questa mod particolarmente interessante per i fan più accaniti è il ripristino di contenuti tagliati durante lo sviluppo. MerseyRockoff ha recuperato e reintegrato nel gioco NPC mai utilizzati, oggetti, libri, voci del glossario e ben 250 linee di dialogo complete.

Tra questi contenuti restaurati figurano battute singole, dialoghi di gameplay, conversazioni complete con PNG e persino alcune cutscene intere che i giocatori non avevano mai potuto vedere nella versione originale.

L'Ultimate Edition introduce una funzionalità particolarmente apprezzabile: un menu dedicato accessibile direttamente in-game che consente di personalizzare l'esperienza secondo le proprie preferenze.

Non è più necessario scaricare componenti opzionali separati: tutto il contenuto restaurato può essere attivato o disattivato direttamente dal menu, permettendo ai giocatori più puristi di mantenere solo le correzioni bug senza alterare il contenuto originale. Il menu include anche impostazioni aggiuntive e la possibilità di abilitare mod extra opzionali come le corse in barca.