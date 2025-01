Tempo di nascondersi dagli impegni con il nuovo gioco gratis di Steam

È sempre bello giocare senza spendere un euro, e quando Steam ci regala un nuovo gioco gratis è cosa buona e giusta.

La piattaforma di Valve, autori di Half-Life (che trovate su Amazon), ci ha abituati a iniziative di questi tipo con una certa regolarità.

Il titolo che Steam vi offre gratis a partire da oggi è Hide Time, un horror con tanti enigmi in cui giocherete nei panni di un impiegato.

Ecco la descrizione di Hide Team:

«Hide Time è un gioco horror basato sulla storia in cui giochi come un nuovo dipendente di Passion Oasis. Esplora quell'enorme complesso, svolgi i tuoi compiti e scopri i misteri del tuo passato.»

Hide Time vi mette nei panni di John Evans, un nuovo impiegato del complesso noto come Passion Oasis, un luogo concepito per il divertimento e l’espressione personale. Il vostro compito principale è preparare questa struttura imponente e ricca di attrazioni per la grande inaugurazione, ma presto scoprirete che il passato del luogo e del marchio DJ Cat è pieno di segreti inquietanti.

Il gioco è incentrato sulla risoluzione di enigmi che vi porteranno a esplorare ogni angolo del Passion Oasis. Durante il vostro lavoro, potrete utilizzare strumenti e attrezzature per riparare meccanismi e completare le varie mansioni, facendo attenzione a navigare con la torcia nelle zone buie e a nascondervi quando necessario. Attraverso il walkie-talkie, il vostro manager Mark Smith vi guiderà nelle operazioni, ma sta a voi decidere come affrontare le difficoltà e scoprire cosa si cela dietro la facciata colorata del complesso.

L’esperienza di gioco vi porterà a scoprire luoghi unici, come caffetterie, lounge e sale per feste, ognuno con il proprio stile e atmosfera. Potrete anche fare la conoscenza di DJ Cat, la mascotte simbolo del Passion Oasis, che fin dal 1993 ha affascinato tutti con il suo spirito amichevole e la sua capacità di adattarsi ai tempi, pur mantenendo il cuore di un personaggio iconico.

Mentre vi destreggerete tra compiti e sfide, emergerà una trama intrigante e complessa, fatta di segreti nascosti e frammenti di lore che arricchiranno l’esperienza. Ogni passo vi avvicinerà alla verità sul Passion Oasis e sul vostro passato, in un viaggio che mescola enigmi, misteri e momenti di pura tensione.

Avete poco tempo per scaricarlo, però, e lo potete fare facilmente gratis a questo indirizzo.

