In occasione dell'EVO 2025, Bandai Namco ha svelato i suoi piani per espandere il roster di Tekken 8, introducendo personaggi che spaziano dal ritorno di vecchie glorie fino all'arrivo di combattenti completamente inediti.

Gli appassionati della saga non dovranno attendere molto per rimettere le mani su uno dei lottatori più iconici della franchise: Armor King, già svelato a sorpresa qualche settimana fa, farà ufficialmente il suo ingresso trionfale nel roster di Tekken 8 il prossimo 13 ottobre, ma solo per chi possiede il Season 2 Character Pass (via Gematsu).

Chi invece preferisce acquistare i contenuti singolarmente dovrà pazientare fino al 16 ottobre per poter scaricare il personaggio, confermando la formula dell'accesso anticipato per ogni combattente.

La decisione di riportare Armor King rappresenta una mossa strategica che strizza l'occhio ai veterani della serie, il cui stile di combattimento è sempre stato particolarmente apprezzato dai fan di Tekken.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché il trailer gameplay ci ha svelato chi sarà la quarta lottatrice della Stagione 2: un personaggio inedito, come anticipato in passato dagli stessi sviluppatori, ma che non si tratta di un guest character.

L'inverno porterà con sé un volto completamente nuovo: Miary Zo, una combattente originaria del Madagascar che promette di portare una ventata di freschezza nel roster consolidato.

Si tratta del primo personaggio della serie a rappresentare la grande isola africana, una scelta che dimostra l'intenzione degli sviluppatori di ampliare gli orizzonti geografici e culturali del franchise.

Insieme alla nuova lottatrice arriverà anche Baobab Horizon, un nuovo scenario di combattimento che presumibilmente si ispirerà ai paesaggi caratteristici del Madagascar.

I baobab, quegli alberi monumentali che punteggiano le savane africane, potrebbero fare da sfondo a scontri epici, creando un'atmosfera visiva del tutto inedita per la serie.

Questi annunci si inseriscono in una strategia più ampia di Bandai Namco per mantenere vivo l'interesse attorno a Tekken 8, attualmente disponibile su PlayStation 5 (versione che trovate scontata su Amazon), Xbox Series e PC tramite Steam.

L'introduzione di Miary Zo rappresenta inoltre un segnale importante verso una maggiore diversificazione culturale del roster, tema particolarmente sentito dagli sviluppatori di Tekken e che ricopre un ruolo centrale anche per l'ottavo capitolo.

La scelta del Madagascar come fonte di ispirazione apre potenzialmente la strada a future esplorazioni di culture e tradizioni marziali ancora poco rappresentate nei fighting game mainstream: al momento non sappiamo cosa aspettarci da Miary Zo, ma il suo ingresso appare molto promettente.