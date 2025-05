Tekken Tag Tournament 2 Remastered potrebbe diventare realtà

Alla fine Tekken Tag Tournament 2 potrebbe davvero fare il suo ritorno con un'edizione rimasterizzata, proprio quando i fan pensavano di dover abbandonare ogni speranza sul ritorno di questo divertente spin-off della saga picchiaduro.

Ricorderete infatti che il secondo capitolo di Tekken Tag Tournament ebbe vendite notevolmente inferiori alle aspettative di Bandai Namco, cosa che spinse il team di sviluppo ad abbandonare la saga e concentrarsi esclusivamente sui capitoli principali, ormai arrivati al loro ottavo episodio.

Ma nelle scorse ore si sono riaccese le speranze: come segnalato infatti da Twisted Voxel, Katsuhiro Harada è intervenuto nel corso del Comic Con Bahrain 2025, rispondendo alle domande di alcuni fan.

Uno degli interventi più interessanti riguarda un possibile ritorno di Tekken Tag Tournament o Tag Tournament 2 sotto forma di edizioni rimasterizzate: un'ipotesi che l'autore della serie non ha affatto eTekken Tag Tournament o Tag Tournament 2 scluso.

Katsuhiro Harada ha infatti spiegato che il team di Tekken ne sta discutendo attivamente con Bandai Namco, ammettendo che c'è una possibilità che Tag Tournament 2 possa tornare sui dispositivi di gioco moderni.

L'ipotesi è decisamente affascinante e potrebbe servire a testare il terreno in vista di un eventuale terzo capitolo: se il lancio di un Tekken Tag Tournament 2 Remastered avesse successo, Bandai Namco potrebbe essere convinta a supportare lo sviluppo di un suo sequel.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane: vi terremo aggiornati non appena emergeranno novità rilevanti sulla questione.

Nel frattempo, vi segnalo che, nel corso dello stesso intervento, Katsuhiro Harada ha spiegato che i fan non dovrebbero aspettarsi ulteriori modalità aggiuntive su Tekken 8: a quanto pare non solo il loro sviluppo sarebbe difficoltoso, ma da parte della community stessa ci sarebbe "poca domanda" per opzioni di gioco alternative.

Per il momento, il team di sviluppo è impegnato prevalentemente ad aggiornare il picchiaduro, reduce da una Stagione 2 non accolta con il favore del pubblico: sappiamo già che a metà maggio arriverà un'altra importante patch di bilanciamento, ma il team prenderà in considerazione ulteriori modifiche in base ai feedback.