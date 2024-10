Tanti Resident Evil in sconto per Halloween su PC

Steam questa volta ci va giù pesante e lancia un Halloween da brivido per i fan dell’horror, con sconti fino al 75% sui remake di Resident Evil 2, Resident Evil 4, Resident Evil Village e altri capolavori del terrore.

È il momento ideale per chi vuole perdersi nelle atmosfere disturbanti della saga Capcom (che trovate anche su Amazon).

Pensate a Resident Evil 4: siamo in un villaggio sperduto, alla ricerca della figlia del Presidente, e nulla è come sembra. Leon S. Kennedy, l’eroe ormai veterano, si ritrova circondato da orrori che non sanno di “già visto”, il tutto a 19,99 euro.

In Resident Evil Village, proposto invece a 15,99 euro, è tutto un salto tra follia e gotico: Ethan Winters, il protagonista, affronta un’umanità che di umano ha ormai solo la facciata, e non sempre quella.

Di episodio in episodio, la saga non solo evolve, ma va a scavare negli incubi più nascosti del giocatore. Se vi va di approfittare degli sconti, cliccate qui.

Ma Steam non si limita solo alla saga Resident Evil. Halloween su Steam significa anche altri giochi a tema horror, tutti pronti a metterci in ginocchio di fronte a paure che, manco a dirlo, non si affrontano a cuor leggero.

Tra survival horror, titoli di suspense e avventure con atmosfere oscure, c’è solo da perdersi, con una selezione di giochi pensata per chi vuole andare oltre la semplice paura e provare un po’ di vero terrore.

Quindi, se la vostra idea di Halloween prevede più controller che dolcetti, Steam ha già allestito il menu perfetto per una notte di terrore.

Non solo un’occasione per risparmiare, ma un invito a sperimentare in prima persona l’evoluzione dell’horror.

Restando in tema, anche i fan di Switch possono approfittare di riduzioni di prezzo significative su molti capitoli della serie, tra cui Resident Evil 0, Resident Evil 4, 5 e 6.

Infine, avete letto anche che tre Resident Evil torneranno molto presto in edizione fisica su PS5?