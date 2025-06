La nuova console Nintendo Switch 2 continua a far parlare di sé, stavolta grazie a un’interessante dichiarazione di Koei Tecmo.

Lo studio giapponese, attualmente al lavoro su Wild Hearts S per la nuova piattaforma, ha rivelato in un’intervista che la potenza della console sarebbe più vicina a quella di Xbox Series S che a quella di PS4 e Xbox One.

Interpellati sul posizionamento hardware di Switch 2 (che trovate su Amazon) rispetto alle generazioni precedenti e attuali, i rappresentanti di Koei Tecmo hanno affermato:

«Ci sono molte caratteristiche da considerare quando si parla di potenza di calcolo pura, quindi è difficile generalizzare, ma penso che possa essere considerata più vicina a Series S.»

Una dichiarazione che, se confermata, rappresenterebbe un netto salto generazionale rispetto alla prima Switch del 2017.

La console originale era infatti ancorata a un’architettura mobile ormai datata, mentre questo paragone con Xbox Series S lascia intuire l’adozione di tecnologie decisamente più moderne e capaci di sostenere produzioni più ambiziose.

La notizia arriva mentre sempre più titoli occidentali sembrano prepararsi al debutto sulla futura console Nintendo: Tony Hawk's Pro Skater 3+4 è previsto per il mese prossimo, e anche Call of Duty dovrebbe approdare sulla piattaforma.

Se Switch 2 garantisce di fatto prestazioni comparabili a Series S, le possibilità di vedere più giochi Xbox Game Studios sul sistema diventerebbero decisamente concrete.

Il confronto con Xbox Series S non è solo una buona notizia per chi spera in un supporto multipiattaforma più ampio, ma indica anche che Nintendo potrebbe finalmente colmare il divario tecnico con i suoi concorrenti senza rinunciare alla sua filosofia ibrida.

E parlando di quanto è potente Switch 2, a questo indirizzo trovate la recensione della versione per la console ibrida di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, che a quanto pare mette in mostra una grafica davvero niente male.