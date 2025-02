Suono di qualità ovunque con gli Oppo Enco Air4 Pro, oggi in SUPER OFFERTA! - 36%

Se siete alla ricerca di auricolari true wireless che combinino prestazioni audio eccezionali e un prezzo competitivo, non potete perdervi questa offerta su Amazon. Gli Oppo Enco Air4 Pro sono disponibili a soli 57,37€, con uno sconto del 36% rispetto al prezzo consigliato di 89,99€. Un'occasione imperdibile per chi desidera un suono di qualità e funzionalità avanzate senza spendere una fortuna.

Oppo Enco Air4 Pro, chi dovrebbe acquistarli?

Gli Oppo Enco Air4 Pro sono dotati di driver dinamici in titanio da 12.4mm, progettati per offrire un suono naturale e nitido, con bassi profondi e coinvolgenti che arricchiscono ogni brano musicale. La qualità del suono è ulteriormente migliorata dalla cancellazione attiva del rumore AI a doppio microfono, che offre quattro modalità differenti per adattarsi a ogni ambiente, sia durante le chiamate sia mentre ascoltate la vostra playlist preferita.

Grazie al Bluetooth 5.4 bineurale a bassa latenza, questi auricolari garantiscono una connessione stabile e veloce, perfetta anche per il gaming e la visione di video. Inoltre, la funzione multi-dispositivo consente di abbinare gli auricolari a due dispositivi contemporaneamente, offrendo una versatilità senza pari.

L'autonomia è un altro punto di forza: con una durata complessiva fino a 44 ore grazie alla custodia di ricarica da 440mAh, potrete godervi la vostra musica per giorni senza preoccuparvi di ricaricare frequentemente. Gli auricolari stessi hanno una batteria da 58mAh e si ricaricano completamente in soli 60 minuti, mentre la custodia richiede 80 minuti per una ricarica completa.

Resistenti a sudore e schizzi d'acqua grazie alla certificazione IP55, gli Oppo Enco Air4 Pro sono ideali per l'uso quotidiano, sia durante gli allenamenti sia nelle giornate più impegnative. I controlli touch intuitivi permettono di gestire facilmente la riproduzione musicale, le chiamate e l'attivazione dell'assistente vocale, rendendo l'esperienza d'uso ancora più comoda.

Disponibili a soli 57,37€ su Amazon, gli Oppo Enco Air4 Pro rappresentano una scelta eccellente per chi cerca auricolari di alta qualità a un prezzo accessibile. Non lasciatevi sfuggire questa offerta straordinaria! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari gaming per ulteriori consigli.

