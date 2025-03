Suikoden 2, il cult PS1 diventa un anime

Konami ha annunciato l'adattamento anime di Suikoden 2, celebre titolo del 1998 che ha segnato un'epoca nella storia dei giochi di ruolo giapponesi.

L'annuncio arriva in un momento particolarmente significativo per il franchise, a pochi giorni dall'attesa pubblicazione della versione rimasterizzata prevista entro la fine del mese (e che trovate in pre-order su Amazon).

Questa operazione commerciale rivela la strategia di Konami di rivitalizzare uno dei suoi brand più amati attraverso molteplici canali, puntando sia sul pubblico videoludico che sugli appassionati di animazione giapponese, oltre all'annuncio di Suikoden Star Leap, un free-to-play ambientato dopo il quinto capitolo.

La realizzazione dell'anime è stata affidata a Konami Animation, sussidiaria dell'azienda nipponica che con questo progetto fa il suo ingresso ufficiale nel competitivo mercato dell'animazione. Poco sotto, trovate il teaser trailer del progetto.

Suikoden 2 rappresenta dunque un banco di prova cruciale per la neonata divisione, che ha dichiarato sul proprio sito web: «Come nostra prima serie anime, puntiamo a creare un prodotto che soddisfi ed entusiasmi i nostri fan esistenti, vi invitiamo ad attendere ulteriori dettagli e vi ringraziamo per il vostro supporto».

Ad alimentare l'entusiasmo dei fan ci ha pensato anche Ryo Hino, producer del progetto, che non ha nascosto il proprio coinvolgimento emotivo: «Sono molto onorato di far parte di questo enorme progetto. Non è pensato solo per fan originali come me. Queste relazioni tra personaggi, questa storia drammatica... Non vedo l'ora di condividere la narrazione con ancora più persone».

Le dichiarazioni di Hino suggeriscono l'intenzione di creare un prodotto capace di attrarre sia i veterani della serie che un pubblico completamente nuovo, mantenendo intatta l'essenza narrativa che ha reso Suikoden 2 un titolo di culto.

La sfida sarà tradurre in linguaggio animato le complesse dinamiche tra i 108 personaggi reclutabili che caratterizzavano il videogioco originale. Speriamo sia all'altezza, magari anche come il prossimo anime dedicato a Devil May Cry.