Street Fighter 6: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 3 maggio: Rinnovata la selezione di store!

Sesto capitolo della celeberrima serie di picchiaduro made in Capcom, Street Fighter 6 è ambientato in un nuovo universo e offrirà ai giocatori un sistema di combattimento avanzato per un'esperienza di gioco innovata in vari aspetti. In particolare, saranno presenti due tipologie di comandi (moderni e classici), che vi permetteranno di giocare da subito secondo il vostro livello di abilità. Novità piuttosto interessante è la modalità "World Tour", un coinvolgente Story Mode per giocatore singolo nella quale potrete aggirarvi con il vostro avatar per Metro City e scoprire quali sono i vostri punti di forza.

Nella nostra anteprima abbiamo affermato che "abbiamo provato Street Fighter 6 per diverse ore, ma già ne vorremmo di più. Il nuovo picchiaduro di Capcom non poteva presentarsi meglio, tra un combat system rinnovato in modo intelligente, con nuove meccaniche che cambiano completamente il modo di combattere rispetto al passato, e personaggi ancor meglio definiti. Le lobby sono piene di alternative divertenti alle classiche battaglie e il Rollback Netcode ha retto ottimamente in questa closed beta. Se tutte queste premesse saranno confermate anche nella versione finale del gioco potremo veramente dire che il re dei picchiaduro sarà tornato sul suo trono".

Street Fighter 6 sarà lanciato il 2 giugno 2023 per Sony Playstation 5, Playstation 4, Microsoft Xbox Series X e Windows PC. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.