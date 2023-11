STRAORDINARIO SCONTO su questa microSD da 512GB! PREZZO MAI VISTO!

Se state cercando un modo efficace per espandere la memoria del tuo smartphone o della vostra Nintendo Switch e desiderate una scheda SD di alta qualità a un prezzo vantaggioso, questa offerta Amazon in occasione del Black Friday fa al caso vostro. La Samsung EVO Select da 512 GB, una microSDXC eccellente e capiente, è ora disponibile a soli 39,99€, rispetto al prezzo originario di 45,90€!

Samsung EVO Select, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung EVO Select da 512 GB è una microSDXC ideale per chi necessita di più spazio di archiviazione sul proprio dispositivo, sia che si tratti di uno smartphone, un tablet, una action cam come la GoPro o le console Nintendo Switch o Steam Deck. Questa scheda è stata progettata specificatamente per memorizzare file multimediali come foto, video o file audio. Con una velocità di lettura e scrittura di 130 MB/s, è perfetta per registrare video in Full HD e 4K UHD, ed è consigliata anche per alcune console portatili.

Con una velocità di lettura e scrittura fino a 130 MB/s, si adatta a una vasta gamma di usi, dalla registrazione di video in 4K alla riproduzione di giochi. Un prodotto di qualità raccomandato, con la garanzia del know-how di Samsung.

