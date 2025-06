Durante l'evento Netflix Tudum 2025, le star di Stranger Things - Finn Wolfhard, Noah Schnapp e Caleb McLaughlin - sono salite sul palco per rendere omaggio all'iconica che terminerà con la Stagione 5. Con il supporto di Millie Bobby Brown e Gaten Matarazzo, hanno annunciato che l’attesissima quinta e ultima stagione arriverà su Netflix in tre parti, tutte disponibili a partire dalle ore 2:00 del mattino (ora italiana):

Parte 1: Episodi 1-4 in arrivo il 27 novembre 2025 alle 2 del mattino (ora italiana)

Parte 2: Episodi 5-7 disponibili dal 26 dicembre 2025 alle 2 del mattino (ora italiana)

Episodio finale: in uscita il 1° gennaio 2026 alle 2 del mattino (ora italiana)

A proposito di Stranger Things 5

Stranger Things 5 riprenderà a raccontare le vicende a distanza di 18 mesi dagli eventi del finale della quarta stagione, ambientato nell'autunno del 1987. Max (Sadie Sink) è in coma, in bilico tra la vita e la morte, mentre il Sottosopra aveva iniziato a far capolino nella cittadina di Hawkins, in Indiana.

Ecco le prime immagini della Stagione 5:

Nel cast, oltre agli storici attori (Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Sadie Sink, Maya Hawke, Priah Ferguson, Jamie Campbell Bower, Winona Ryder e David Harbour) troviamo anche delle new entry come Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux e Linda Hamilton, anche se al momento non sono ancora noti i personaggi che interpreteranno.

Tra l'altro, per questa quinta stagione, ci sarà la novità del Rated-R (ovvero il suo equivalente televisivo, TV-14), segno di come la produzione vuole chiudere in assoluta libertà offrendo la stagione probabilmente più "dark" di tutta la serie.

Già nel finale della quarta stagione si intuiva un tono decisamente più "maturo" e "oscuro", e a quanto pare questa linea artistica verrà mantenuta in maniera decisa anche nel corso della quinta, composta come sappiamo da soli otto episodi.