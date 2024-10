Steam vi offre gratis un sparatutto horror

Questo fine settimana potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante Harbinger, uno sparatutto retrò che sembra perfetto per essere giocato ad Halloween.

Advertisement

Ecco la descrizione di Harbinger:

«Sfreccia, scivola e distruggi ondate di mostri nei combattimenti di ispirazione retrò di Harbinger, uno sparatutto gratuito che porta i combattimenti degli anni '90 nell'era moderna. Combattete contro ondate di nemici in arene brutali e riorganizzatevi alla taverna per potenziare il vostro arsenale.»

Harbinger è uno sparatutto retrò che riporta il combattimento anni '90 nell'era moderna con uno stile ispirato ai classici boomer shooter.

Nel gioco, i giocatori affrontano ondate incessanti di nemici in arene di combattimento brutali, utilizzando un arsenale diversificato di armi. Ogni arma offre un proprio stile di gioco, permettendo ai giocatori di scegliere quella che meglio si adatta alle loro preferenze, che si tratti di attacchi a distanza, armi potenti o approcci più tattici.

Dopo ogni sessione di combattimento, i giocatori tornano alla locanda, un luogo sicuro dove possono parlare con i paesani, scoprire nuove informazioni, missioni e potenziare il proprio equipaggiamento per prepararsi a sfide sempre più difficili. La locanda rappresenta anche un momento di tregua, dove è possibile rilassarsi prima di affrontare la prossima ondata di mostri.

Dovrete essere veloci per riscattare Harbinger, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.