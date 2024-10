Steam vi offre gratis un GDR fantasy pieno di carte e combo

Questo fine settimana potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante DPS Idle 2, un idle card game dove i giocatori utilizzano carte e mazzi per affrontare nemici e sbloccare ricompense.

Ecco la descrizione di DPS Idle 2:

«Il tanto atteso seguito di DPS Idle. Raccogliete carte, potenziate carte, sconfiggete mostri, unitevi a gilde e reclutate eroi. DPS IDLE 2! »

Le carte possono essere potenziate in vari modi, e i mazzi sono suddivisi in archetipi distinti come click, terra, ghiaccio, sole, e altri ancora. Ogni archetipo richiede una strategia unica per massimizzare il suo potenziale.

Una delle caratteristiche principali del gioco è la scelta della giusta Gilda. Le Gilde influenzano pesantemente il gioco, e la loro forza aumenta con ogni partita. Potete scegliere tra un'ampia varietà di gilde per supportare l'archetipo del tuo mazzo. Ogni gilda ha dei ranghi, e riceverete una ricompensa per ogni grado raggiunto.

Per potenziare ulteriormente il tuo gioco, potete assumere eroi che si adattano al vostro stile di gioco. La scelta del giusto eroe, combinata con la Gilda, vi permetterà di avanzare più velocemente nel gioco.

Uccidendo mostri con le carte, guadagnerete denaro che potrete usare per aprire casse. Ogni cassa contiene il proprio mazzo di carte, e trovare la combinazione giusta vi aiuterà a progredire nel gioco.

Dovrete essere veloci per riscattare DPS Idle 2, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

