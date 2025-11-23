Steam offre tre giochi gratuiti da provare fino al 24 novembre. Una finestra temporale breve ma intensa, durante la quale gli utenti possono mettere le mani su tre titoli molto diversi tra loro: Wildgate, Goat Simulator 3 e Hearts of Iron 4. Non si tratta di copie permanenti, certo, ma di occasioni preziose per testare esperienze che molti giocatori, per un motivo o per l’altro, potrebbero essersi lasciati scappare.

L’iniziativa arriva in un periodo particolarmente favorevole: tre giorni pieni, compreso il weekend, durante i quali immergersi in generi lontanissimi tra loro. È anche un modo per ricordare come le prove gratuite su Steam rappresentino una sorta di demo estesa, spesso accompagnata da sconti consistenti che spingono all’acquisto chi si innamora di uno dei giochi messi a disposizione.

Goat Simulator 3 è probabilmente il più famoso del gruppo. Pubblicato nel 2024 e forte di una valutazione Overwhelmingly Positive, il secondo capitolo della serie porta ancora una volta in scena l’imprevedibile Pilgor, capace di trasformare l’isola di San Angora in un parco giochi delirante. Con un sistema di gioco votato al caos e al non-senso, supporto alla cooperativa online e locale fino a quattro giocatori e perfino uno sconto del 60%, rappresenta la porta d’ingresso perfetta per chi vuole un’esperienza totalmente fuori dagli schemi.

Wildgate, dal canto suo, offre qualcosa di completamente diverso. È uno sparatutto in prima persona PvPvE che mette in competizione squadre di giocatori per impossessarsi dell’Artefatto e attraversare il misterioso Wildgate. Per riuscirci occorre potenziare l’astronave, recuperare risorse e gestire pericoli e avversari. Uscito da pochi mesi e già aggiornato con il corposo pacchetto Emergence, il titolo di Moonshot Games continua a espandersi con nuovi personaggi, nuove navi e modalità aggiuntive, tra cui Treasure Hunt e Fleet Battle. Anche qui, il giudizio degli utenti è chiaro: Very Positive.

Chiude il trio Hearts of Iron 4, il colosso strategico di Paradox uscito nel 2016 ma ancora oggi estremamente vivo. Forte di oltre 250.000 recensioni Very Positive, il titolo permette di rivivere la Seconda Guerra Mondiale scegliendo qualunque nazione, immergendosi in un sistema di strategia profondo e sterminato che, dopo quasi dieci anni, continua a ricevere supporto, aggiornamenti e nuovi contenuti. Lo sconto del 70% attualmente attivo, insieme alla possibilità di abbonarsi per accedere ai numerosi DLC, rende la prova gratuita particolarmente allettante.

Tre giochi, tre approcci opposti, tre occasioni da non perdere. E con la scadenza fissata al 24 novembre alle 19:00 (ora italiana), il tempo per decidere è poco ma sufficiente per lasciarsi sorprendere.