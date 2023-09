Steam, nei nuovi giochi gratis del weekend ci sono corse e non morti

Il weekend di Steam si arricchisce ancora una volta con diversi giochi gratis a tempo: da questo momento potete scaricare sui vostri dispositivi ben 3 nuovi omaggi, senza alcun costo aggiuntivo e da provare per tutto il fine settimana.

Non è infatti necessario effettuare alcun acquisto sullo store di Valve: per poter approfittare di queste occasioni è necessario semplicemente avere a disposizione un account Steam, così da iniziare subito a divertirvi da soli o con i vostri amici.

Il primo gioco gratis del weekend è Assetto Corsa Competizione, la premiata simulazione di corse su 4 ruote, pensato per riprodurre fedelmente il feeling della GT Series (se lo preferite su console, potete trovarlo su Amazon).

Si continua con The Walking Dead Betrayal, nuovo titolo in accesso anticipato dedicato alla popolare serie in cui dovrete sopravvivere ai non morti — e ai vostri alleati, che potrebbero essere pronti a tradirvi in qualunque momento.

Le proposte gratuite del weekend di Steam si concludono con Friends vs Friends, un frenetico sparatutto PvP in stile cartoon che combina meccaniche di combattimento e di costruzione dei mazzi.

Tutti i nuovi giochi gratis del fine settimana di Steam sono già disponibili da questo momento per il download, sia su PC che su Steam Deck — anche se dobbiamo avvisarvi che The Walking Dead Betrayal non ha ancora alcuno stato di verifica per la piattaforma ibrida.

Per poter iniziare fin da subito la vostra prova, valida fino al prossimo lunedì, non dovete fare altro che dirigervi alle seguenti pagine ufficiali e fare clic sul pulsante "Avvia gioco":

Se cercate altri giochi gratis da scaricare su Steam, vi segnaliamo anche che potete provare già da adesso "il gioco più difficile di sempre".

Per quanto riguarda invece altri omaggi disponibili su PC, non possiamo che raccomandarvi di tenere d'occhio l'ultimo gioco gratis settimanale di Epic Games Store e i nuovi regali di settembre di Prime Gaming.