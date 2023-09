Steam, il nuovo gioco gratis del weekend è un'esclusiva Xbox

Steam ha deciso anche per questo fine settimana di consentire ai suoi utenti di divertirsi con un nuovo gioco gratis del weekend: questa volta, lo store di casa Valve ha deciso di offrire un solo titolo in promozione, che è tuttavia particolarmente interessante.

Si tratta infatti di un'esclusiva Xbox di Undead Labs, pubblicata perciò dagli Xbox Game Studios: stiamo parlando di State of Decay 2 Juggernaut Edition, la versione aggiornata e migliorata del celebre gioco di sopravvivenza zombie.

Advertisement

Questo titolo è già stato offerto gratis per il weekend su Xbox, grazie all'iniziativa Free Play Days, ma se preferite giocarlo su PC potrete farlo senza costi aggiuntivi da adesso e senza alcun abbonamento necessario.

Ricordiamo che State of Decay 2 è un survival open world in cui dovrete collaborare con un massimo di 3 amici in una nuova apocalisse zombie: ovviamente, basterà avere a disposizione solo un account Steam per poter partecipare a questa prova di sopravvivenza.

Toccherà a voi decidere chi reclutare nella vostra squadra, dove insediarvi, come gestire il cibo, quando fortificare la vostra base e tanto altro ancora, cercando di resistere alle minacce che questo nuovo mondo metterà sul vostro cammino.

Se la premessa vi sembra già interessante, non possiamo che suggerirvi di radunare i vostri amici e provare questa esclusiva Xbox totalmente gratis: basterà dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante "Avvia gioco" per iniziare la prova sui vostri dispositivi.

Inoltre, per un'esperienza ancora più comoda, potrete scegliere di installarlo sulla vostra Steam Deck: State of Decay 2 è infatti segnalato come "Giocabile" per la console ibrida.

Se cercate altri giochi gratis da poter provare su PC, nelle scorse giornate vi abbiamo segnalato un interessante mix tra Diablo 4 e Dead Cells disponibile senza alcun acquisto.

Inoltre, non dimenticatevi di consultare gli ultimi omaggi settimanali di Epic Games Store, già disponibili per il download.