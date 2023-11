Steam, Gabe Newell chiamato in tribunale per causa antitrust

Gabe Newell, boss di Valve, dovrà apparire in tribunale per dare la sua importante testimonianza nella causa antitrust in corso tra Wolfire Games e Valve. La causa, depositata il 16 novembre scorso, è relativa ad un presunto caso di violazione dell'antitrust.

Wolfire ha intentato una causa antitrust nell'aprile 2021, sostenendo che Valve sopprime la concorrenza nel mercato dei giochi per PC attraverso il dominio di Steam, utilizzandolo per ottenere «una quota straordinariamente alta da quasi ogni vendita che passa attraverso il suo negozio».

Advertisement

Valve effettivamente trattiene il 30% di tutte le vendite effettuate su Steam fino a $10 milioni, dopodiché la percentuale scende al 25% sulle vendite fino a $50 milioni al 20% per tutte le vendite oltre tale soglia.

Nel novembre 2021 la causa era stata archiviata, dando a Wolfire 30 giorni per modificare la sua denuncia. Tempo che è stato ben speso perché, a maggio del 2022, l'azienda aveva ripresentato la causa contro Valve.

Gli avvocati di Wolfire hanno l'intenzione di interrogare direttamente Gabe Newell a questo punto, che secondo i legali è «in una posizione unica per testimoniare su tutti gli aspetti della strategia aziendale del convenuto». Un colloquio che deve essere fatto di persona, secondo gli avvocati, per valutare pienamente "la credibilità del signor Newell".

Il boss di Valve aveva dapprima chiesto una udienza da remoto, motivando la scelta con la volontà di non voler rischiare di contrarre il Covid-19 che sarebbe più pericoloso del normale, a quanto pare, per lui.

Nonostante il fatto che Gabe Newell abbia trasformato la sua vita per non contrarre il Covid-19 in alcun modo, vivendo ormai da anni in solitudine in Nuova Zelanda, la corte ha respinto la sua richiesta e lo ha convocato di persona a rispondere del comportamento di Valve relativamente alle quote di mercato.

Di recente Steam ha celebrato il suo capolavoro più celebre, con una iniziativa speciale atta a farvi scoprire il titolo in maniera gratuita, con tanto di versione rimasterizzata per l'occasione.

Un capolavoro che potete recuperare anche nella sua edizione fisica, ovvero l'Orange Box che trovate sempre su Amazon al miglior prezzo.