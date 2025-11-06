Gli utenti di Steam Deck potranno finalmente scaricare giochi e aggiornamenti senza dover lasciare acceso lo schermo del dispositivo portatile di Valve.
L'azienda di Gabe Newell sta testando una nuova funzionalità che consente di completare i download in una modalità a basso consumo energetico, una soluzione che molti giocatori attendevano da tempo.
La funzione è attualmente disponibile nei canali Beta e Preview del sistema operativo della console portatile.
All'epoca l'ingegnere hardware Yazan Aldehayyat aveva spiegato che durante il download di contenuti il dispositivo consuma una quantità sostanziale di energia, esprimendo preoccupazione per il rischio che gli utenti potessero inavvertitamente lasciare un Steam Deck surriscaldato dentro una borsa, credendolo in modalità di sospensione. Per questo motivo l'azienda aveva scelto di non implementare subito questa opzione.
La soluzione architettata ora da Valve sembra però aver superato queste perplessità iniziali. Quando l'utente preme il pulsante di accensione durante un download attivo, appare una nuova finestra di dialogo che chiede se si desidera proseguire con lo scaricamento mantenendo lo schermo spento. Selezionando l'opzione "Continua", il dispositivo entra in una modalità a basso consumo energetico appositamente progettata per questa situazione.
Durante questa fase particolare, qualsiasi pressione di un pulsante o movimento del dispositivo fa apparire una schermata di stato con l'avanzamento del download.
Da questa interfaccia intermedia è possibile risvegliare completamente Steam Deck oppure lasciare che continui a scaricare con lo schermo spento, offrendo quindi flessibilità all'utente in base alle sue esigenze specifiche del momento.
Le impostazioni predefinite della funzione prevedono l'attivazione automatica quando Steam Deck è collegato alla corrente elettrica. Chi lo desidera può però abilitare la modalità di download a schermo spento anche quando il dispositivo funziona a batteria, modificando le preferenze nelle impostazioni di sistema.
Valve ha tuttavia previsto una misura di sicurezza: se la carica della batteria scende sotto il 20 percento, il dispositivo passa automaticamente alla modalità di sospensione completa per evitare lo spegnimento improvviso.
Si tratta di un miglioramento significativo nell'esperienza d'uso quotidiana di Steam Deck, rispondendo a una richiesta diffusa nella community di giocatori.
La possibilità di gestire i download senza sprecare energia per mantenere attivo il display rappresenta infatti un vantaggio pratico notevole, specialmente considerando le dimensioni sempre crescenti dei videogiochi moderni e la frequenza con cui vengono rilasciate patch e aggiornamenti.
L'implementazione graduale attraverso i canali di test permetterà a Valve di verificare il corretto funzionamento della feature prima del rilascio definitivo per tutti gli utenti.