SSD Samsung 980 Pro, ottimo anche per PS5, con uno sconto del 30%!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sugli SSD.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo l'SSD Samsung 980 Pro da 2 TB, che attualmente potete portarvi a casa a soli 147,99€, con uno sconto del 30%.

Samsung 980 Pro è SSD in formato M.2 2280 ad alta velocità pienamente compatibile anche con PS5. A livello di performance, Samsung 980 Pro offre velocità di lettura e scrittura levate, rispettivamente 7000 MB/s e 5000 MB/s, e un milione di IOP per le prestazioni casuali 4K. L'unità include anche 1GB di cache DDR4, memoria NAND TLC di alta qualità di Samsung, ed è garantita per ben cinque anni.

Un'altra caratteristica distintiva del Samsung 980 Pro è la tecnologia avanzata Intelligent TurboWrite 2.0. Questa versione migliorata della tecnologia Intelligent TurboWrite offre un buffer che può essere fino a cinque volte più grande rispetto alla versione precedente.

L'installazione dell'SSD Samsung 980 Pro su PlayStation 5 risulta essere un processo semplice e veloce. La presenza del dissipatore integrato è un dettaglio importante, particolarmente nelle configurazioni che non prevedono un sistema di raffreddamento per lo slot M.2.

