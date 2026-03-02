Quantic Dream, lo studio francese noto soprattutto per titoli narrativi come Detroit: Become Human e Heavy Rain, segna una svolta decisa nella propria storia con il lancio in Early Access di Spellcasters Chronicles su Steam.

Si tratta di un cambiamento di rotta significativo per uno sviluppatore che ha costruito la propria reputazione sulle avventure cinematografiche ad alto tasso emotivo: con questo nuovo progetto, lo studio abbraccia il modello free-to-play e si avventura nel territorio dei giochi competitivi a squadre, un mercato affollato ma ancora capace di accogliere idee originali.

Al centro dell'esperienza c'è un sistema di combattimento aereo 3 contro 3, dove ogni partita si costruisce attorno alla selezione strategica di incantesimi raccolti in mazzi personalizzabili.

I giocatori sorvolano l'arena, lanciano magie devastanti ed evocano creature e Titani per ribaltare l'andamento dello scontro.

L'ambientazione fantasy e il ritmo frenetico ricordano alcune delle formule già rodate in titoli come Clash Royale o il più recente Legends of Runeterra, ma declinati in uno spazio tridimensionale con dinamiche proprie.

Il lancio in Early Access non vuole essere, nelle intenzioni dello studio, una semplice apertura anticipata dei server. Gregorie Diaconu, Game Director del progetto, ha spiegato con chiarezza la filosofia che guida questa fase: il team intende costruire il gioco in dialogo aperto con la comunità dei giocatori, non presentare un prodotto già definito in attesa di feedback marginali.

Le fasi precedenti di Closed Beta si erano concentrate sulla stabilità tecnica e sulle prestazioni; ora l'attenzione si sposta su aspetti più profondi, come il bilanciamento tra gli incantesimi, i sistemi di progressione e lo sviluppo di funzionalità pensate per il lungo periodo.

Tra le novità introdotte con l'Early Access figurano quattro nuovi incantesimi integrabili nei mazzi — Ice Ray, Poison Breath, Metamorphosis e Holy Arrow — oltre a due nuove evocazioni, la Sirena e il Cavaliere Rinoceronte, e un nuovo edificio chiamato Rocket Soldier Factory.

Sul fronte dei sistemi, debuttano la chat vocale in partita, un meccanismo strutturato per lo sblocco progressivo degli incantesimi e un negozio in-game che pone le basi per la personalizzazione cosmetica e i futuri contenuti stagionali.

È disponibile anche un tutorial potenziato con modalità cooperativa contro la CPU, pensato per accompagnare i nuovi arrivati nella comprensione delle meccaniche di squadra.

Un elemento distintivo di questa fase è l'integrazione diretta del Discord Social SDK all'interno del gioco. Questa connessione permette agli utenti di ricevere e inviare inviti direttamente dalla piattaforma di messaggistica, gestire liste amici unificate, accedere a lobby vocali e testuali senza uscire dall'esperienza di gioco, e collegare i propri account.

L'obiettivo dichiarato è mantenere i giocatori immersi nel mondo di Ashkenon riducendo al minimo le frizioni tra le diverse piattaforme sociali.

Lo studio ha anche presentato una roadmap che delinea le prossime tappe dello sviluppo, pur precisando che priorità e tempistiche resteranno flessibili in funzione dei riscontri della community.

Tra i contenuti anticipati figurano una nuova arena chiamata Kamazad e un inedito personaggio, il Tecnomante, di cui saranno rivelati ulteriori dettagli nelle prossime settimane.

È previsto inoltre il lancio di una modalità classificata rivista, missioni giornaliere e aggiornamenti periodici del negozio.

Per coinvolgere attivamente i giocatori nelle decisioni di sviluppo, Quantic Dream introdurrà a breve il Community Vote Workshop, uno strumento disponibile sul sito ufficiale che permetterà alla comunità di esprimersi su temi specifici legati al bilanciamento e all'evoluzione del meta di gioco.

Chi parteciperà alle votazioni riceverà ricompense in-game, un incentivo pensato per stimolare una partecipazione costante e non episodica.

Sul piano tecnico, i requisiti minimi per PC prevedono un processore Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 2600, una GPU come la NVIDIA GTX 1660 o equivalente con almeno 6 GB di VRAM, 16 GB di RAM e un'unità SSD NVMe sotto Windows 11.

Per un'esperienza ottimale, la configurazione consigliata sale a un i7-10700K o Ryzen 7 2700, affiancato da una RTX 3070 o Radeon RX 9060 XT con almeno 8 GB di VRAM. Lo studio continua a lavorare sull'ottimizzazione dei sistemi in parallelo con lo sviluppo dei contenuti, con le note complete sugli aggiornamenti disponibili sul sito ufficiale del gioco.