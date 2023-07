Soundbar LG 3.1 420W al prezzo più basso di sempre!

Anche oggi, venerdì 21 luglio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la soundbar LG S65Q, che attualmente potete portarvi a casa a soli 199€ rispetto al prezzo mediano di 253,60€, con uno sconto del 22%.

La soundbar LG S65Q rappresenta la scelta ideale per chi ricerca un'esperienza sonora potente ed immersiva, grazie alla potenza di 420W distribuiti su 3.1 canali.

La soundbar LG S65Q è dotata di un subwoofer senza fili, che consente una flessibilità di posizionamento senza precedenti. La tecnologia DTS Virtual:X incorporata arricchisce ulteriormente l'esperienza audio, elaborando il suono in modo da creare un effetto surround virtuale.

La funzione AI Sound Pro integrata, grazie all'intelligenza artificiale, personalizza la resa sonora in base al contenuto visualizzato, esaltando le frequenze corrispondenti alla voce in un talk show o amplificando l'effetto surround durante la visione di un film. Infine, la soundbar LG S65Q è anche eco-sostenibile: è riconosciuta come "Eco Product" da SGS per l'utilizzo di tessuti e resine riciclate nella sua costruzione e ha ottenuto il riconoscimento "Energy Star" per la sua efficienza energetica. Anche il packaging è realizzato al 100% con carta riciclata.

