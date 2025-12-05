Il mondo dei videogiochi cooperativi si arricchisce di un nuovo progetto ambizioso che unisce il talento creativo di Hollywood con l'esperienza tecnica dell'industria videoludica.

Sony Interactive Entertainment ha stretto una partnership con Bad Robot Games, la divisione videoludica della celebre casa di produzione fondata da JJ Abrams, per sviluppare e pubblicare uno shooter cooperativo a quattro giocatori attualmente in fase di sviluppo. Il titolo, ancora privo di un nome ufficiale, sarà disponibile sia per PlayStation 5 che per PC, sebbene non sia stata comunicata alcuna finestra di lancio.

A guidare la direzione creativa del progetto è Mike Booth, figura di spicco nel panorama degli sparatutto cooperativi grazie al suo lavoro su Left 4 Dead, titolo che ha ridefinito il genere quando uscì oltre quindici anni fa.

La scelta di affidarsi a un veterano del settore suggerisce l'intenzione di creare un'esperienza che possa competere con i grandi nomi del genere, portando innovazione in un mercato sempre più competitivo. Per chi non lo ricordasse, Left 4 Dead ha introdotto meccaniche di gioco cooperative che sono diventate standard nel settore, con un sistema di intelligenza artificiale capace di adattare la difficoltà in tempo reale.

Anna Sweet, amministratore delegato di Bad Robot Games, ha espresso entusiasmo per la collaborazione, sottolineando come il supporto di PlayStation permetterà di realizzare una visione espansiva per questo nuovo universo. "Con il supporto di PlayStation, speriamo di offrire un'esperienza audace e innovativa, davvero speciale per i giocatori", ha dichiarato Sweet, aggiungendo che la presenza di Booth alla guida creativa garantirà "un'avventura cooperativa che porterà a momenti indimenticabili con gli amici".

Un nuovo universo narrativo nato dall'incontro tra cinema e gaming

Dal lato Sony, Christian Svensson, vicepresidente e responsabile dei contenuti di seconda e terza parte presso Sony Interactive Entertainment, ha evidenziato l'allineamento tra la visione creativa di Bad Robot Games e la missione dell'azienda giapponese. Il dirigente ha parlato di un team di talento impressionante assemblato dallo studio, la cui voce creativa unica e passione per l'innovazione nelle diverse forme di intrattenimento interattivo rappresentano elementi chiave della partnership.

Bad Robot Games rappresenta un'estensione naturale dell'impero creativo costruito da JJ Abrams negli ultimi decenni. La casa di produzione vanta nel suo curriculum progetti di enorme successo come le serie Lost e Cloverfield, oltre a contributi significativi a franchise iconici quali Mission: Impossible, Star Wars e Star Trek.

La divisione videoludica è stata creata con l'obiettivo specifico di reinventare continuamente il modo in cui le storie vengono giocate, applicando l'esperienza narrativa cinematografica al medium interattivo.

Lo studio opera in modalità completamente remota, una scelta organizzativa che riflette le tendenze moderne dell'industria videoludica post-pandemia.

Questa struttura permette di reclutare talenti da tutto il mondo, creando quella che l'azienda definisce una comunità diversificata di creativi concentrati sulla costruzione di mondi fruibili attraverso tutti i tipi di schermo. L'approccio transmediale suggerisce che il progetto potrebbe non limitarsi al solo videogioco, ma espandersi potenzialmente ad altre forme di intrattenimento.