Sonic come Zelda: SEGA svela la timeline ufficiale

SEGA ha svelato a sorpresa la timeline ufficiale di Sonic the Hedgehog: una linea temporale ufficiale che tiene conto della maggior parte dei videogiochi dedicati al celebre riccio blu, con l'obiettivo di fare chiarezza sugli eventi principali della storia.

Con le sue ultime uscite abbiamo visto diversi tentativi da parte di Sonic Team di realizzare una storia più completa e che non ignori i precedenti capitoli: basti pensare alle diverse piccole citazioni presenti in Sonic Frontiers o a Sonic X Shadow Generations (lo trovate scontato su Amazon), ritorno di uno dei videogiochi celebrativi più apprezzati con una campagnata dedicata interamente a Shadow the Hedgehog.

Seguendo l'esempio di The Legend of Zelda, su cui anche Nintendo ha provato a fare chiarezza introducendo diverse linee temporali, sul sito ufficiale dedicato alla saga è oggi possibile scoprire un elenco completo degli eventi più importanti, che ricoprono sia l'antichità con Sonic Unleashed che il futuro narrato in Sonic '06.

Alcuni giochi sono stati inevitabilmente esclusi, ma troviamo anche inclusioni sorprendenti come Sonic Shuffle, segnale che il publisher ha riflettuto molto sulle implicazioni di ogni singolo evento narrato.

Potete consultarla nel dettaglio al seguente indirizzo, ma dobbiamo avvisarvi che il tutto è disponibile esclusivamente in lingua giapponese.

SEGA ha messo a disposizione degli utenti una traduzione italiana, selezionabile con il menù a tendina in alto a destra, ma si tratta solo di una traduzione automatica: di conseguenza, molte terminologie e nomi potrebbero essere errati o poco chiari.

In ogni caso, dovrebbe esservi comunque di aiuto per avere un'idea degli eventi più importanti accaduti nella storia di Sonic e compagni, con tanto di distinzioni tra era classica e moderna.

Una timeline sicuramente più chiara rispetto a quanto accade con altre saghe, dato che al momento non esistono davvero realtà diverse in base agli eventi accaduti in capitoli passati.

Ovviamente i film al cinema seguono una continuità temporale totalmente diversa: a tal proposito, vi segnalo che c'è già una data ufficiale per Sonic 4.