Il colosso danese dei mattoncini LEGO si prepara a entrare in un territorio già affollato ma ricco di fascino: quello delle auto in stile chibi, quei modellini compatti e caricaturali che hanno conquistato scaffali e collezionisti in tutto il mondo.

Il lancio di LEGO City Rides, previsto per il primo gennaio 2026, prevede quattro set con altrettanti micro-veicoli che strizzano l'occhio all'estetica giapponese dei personaggi manga miniaturizzati, caratterizzati da proporzioni esagerate e forme volutamente buffe. Ogni modello includerà anche una microfigura inedita del "baby astronaut", un personaggio esclusivo vestito in coordinato con il veicolo.

Cosa sono le Chiby Cars?

Per comprendere l'appeal di questa nuova gamma bisogna fare un passo indietro e analizzare il fenomeno delle Chibi Cars, ormai consolidato nel panorama del modellismo ludico. Il concetto deriva dalla cultura nipponica di manga e anime, dove il termine "chibi" descrive rappresentazioni stilizzate con teste sovradimensionate, corpi ridotti e linee morbide pensate per comunicare emozioni intense in modo immediato e visivo. Questa estetica ha trovato terreno fertile anche nel mondo automobilistico, dove produttori come Hot Wheels, MiniGT e persino Playmobil hanno reinterpretato veicoli reali comprimendone la lunghezza e accentuandone l'altezza, creando modelli buffi ma riconoscibilissimi.

La popolarità di queste miniature ha generato un mercato parallelo fatto di edizioni speciali, varianti cromatiche da competizione e rarissime versioni "chase" che fanno impazzire i cacciatori di oggetti esclusivi. Non si tratta più di un semplice vezzo estetico: le Chibi Cars rappresentano oggi una categoria autonoma del collezionismo automobilistico pop, apprezzata trasversalmente da bambini e adulti appassionati.

LEGO City 2025: l'anno della Soap-box Race

In questo stesso periodo dello scorso anno, pronti per il lancio il 1° gennaio 2025, LEGO aveva introdotto nel proprio universo urbano un'altra novità che dialoga perfettamente con l'estetica giocosa dei nuovi micro-veicoli. Nel catalogo 2025 di LEGO City ha fatto infatti il suo debutto la gara delle soapbox (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), quelle particolari vetture artigianali prive di motore che sfrecciano lungo pendii spinte unicamente dalla gravità. Si tratta di competizioni genuine dove ingegno e creatività contano più della potenza meccanica: i partecipanti costruiscono a mano i propri bolidi con materiali di recupero, cercando il giusto equilibrio tra leggerezza, aerodinamica e un pizzico di follia progettuale.

Questa disciplina, riprodotta con tanto di rampa di lancio e veicoli aggiuntivi in alcuni set correlati, porta nei diorami cittadini un'energia fresca e spettacolare. Le soapbox rappresentano una sfida aperta a tutti, dove l'aspetto temerario e originale del mezzo conta quanto il coraggio di lanciarsi in discesa. Un'aggiunta che amplifica ulteriormente il DNA ludico della gamma City, preparando il terreno ideale per l'arrivo dei nuovi modelli in formato ridotto.

I nuovi set LEGO City Rides

La gamma LEGO City Rides si articola in quattro proposte dal prezzo accessibile, tutte caratterizzate da costruzioni rapide e da un'identità visiva immediatamente riconoscibile.

60481 – Police Truck (71 pezzi | €9,99)

Il Police Truck conta 71 pezzi ed è proposto a 9,99 euro: presenta un muso schiacciato, tetto rialzato e ruote sovradimensionate che enfatizzano la robustezza del mezzo. Luci blu trasparenti, paraurti rinforzato e portellone posteriore completano il design, mentre il baby astronaut sfoggia uniforme blu con distintivo stampato e casco con visiera.

60482 – Fire Engine (67 pezzi | €9,99)

Il Fire Engine, con 67 componenti allo stesso prezzo, reinterpreta l'iconico camion dei pompieri in chiave caricaturale grazie a scala posteriore, livrea rossa vivace e fiancate bombate. Il personaggio incluso indossa una tuta termoresistente con stampa dettagliata e casco dotato di visiera dorata, accompagnato da equipaggiamento da soccorso in miniatura.

60483 – Loader (61 pezzi | €9,99)

Ancora più compatto è il Loader da cantiere, che con soli 61 pezzi introduce un tema industriale nella collezione. La pala sollevabile, i parafanghi gonfiati e la cabina rialzata richiamano i mezzi da lavoro reali, ma reinterpretati con proporzioni volutamente esagerate. I colori giallo e nero e la struttura massiccia sono accompagnati da un baby astronaut con pettorina ad alta visibilità, torcia stampata e casco protettivo.

60484 – Gaming Car (64 pezzi | €9,99)

Il modello più originale della serie è senza dubbio la Gaming Car, 64 elementi per un'auto da corsa futuristica pensata espressamente per il pubblico dei videogiocatori. Spoiler oversize, livrea techno con elementi traslucidi e sedile centrale caratterizzano questo veicolo dal design accorciato ma aggressivo, che mantiene comunque l'aspetto simpatico tipico dell'estetica chibi. La microfigura indossa una tuta con icone pixel stampate, casco racing e un badge glitterato in stile eSport.

Conclusioni

L'operazione strategica dietro City Rides appare chiara: intercettare una tendenza internazionale già consolidata portandola nel formato modulare e componibile che caratterizza l'universo LEGO. La costruzione immediata risponde alla domanda di sessioni di gioco brevi ma appaganti, mentre le microfigure esclusive potrebbero trasformarsi in un nuovo oggetto cult per i collezionisti più accaniti. L'approccio richiama da vicino quello già sperimentato con successo in altre sottocategorie tematiche del marchio danese, che si prestano naturalmente a espansioni, personalizzazioni e allestimenti espositivi.

La scelta del baby astronaut come personaggio ricorrente non è casuale: crea un filo narrativo trasversale tra i quattro set e offre potenziali sviluppi futuri per nuove ambientazioni o veicoli complementari. La combinazione tra estetica giapponese consolidata e tradizione costruttiva LEGO potrebbe inoltre aprire la strada a collaborazioni o espansioni tematiche, sfruttando un linguaggio visivo già ampiamente apprezzato dal pubblico globale. Con un investimento contenuto e una forte identità visiva, LEGO City Rides si candida a diventare una delle linee più interessanti del panorama 2026, capace di dialogare sia con i più giovani sia con adulti nostalgici e appassionati di modellismo ludico.