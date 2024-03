Smilegate Barcelona non esiste più: studio chiuso dopo licenziamenti

L'ondata di licenziamenti di massa continua inesorabile e, oggi, riportiamo la chiusura di Smilegate Barcelona.

Come riporta VGC, lo studio fondato nel 2020 stava lavorando a un titolo open-world AAA per console, che ovviamente non vedrà mai la luce.

Stephane Blais, director dello studio che è stato anche in Eidos Montreal e Ubisoft, ha parlato della situazione sui propri profili pubblici.

«Poiché il nostro settore sta iniziando ad assomigliare sempre più a un gioco di Battleship, è il nostro turno di essere colpiti», ha scritto con una certa amarezza:

«Smilegate Barcellona sta chiudendo. Tutti i dipendenti verranno licenziati. Gli ultimi 6 mesi sono stati piuttosto intensi, ma mi hanno permesso di scoprire un team fantastico e davvero dedicato. Tutti lavorano così duramente per cercare di salvarlo. Ora sono #OpenToWork.»

A fargli eco ci sono altri ex-dipendenti di Smilegate Barcelona che, tramite i propri canali, confermano i licenziamenti totali e la chiusura dello studio.

Al momento non è chiaro quante siano esattamente le persone licenziate, visto che il sito web del team è stato già rimosso e le uniche informazioni le possiamo apprendere dal profilo LinkedIn, in cui vengono riportati 44 profili associati all'azienda, con un organico stimato tra i 51 e 200 dipendenti.

Oltre ad aver lavorato allo shooter Crossfire, Smilegate Barcelona ha contribuito anche a lavorare a Lost Ark, l'MMO-meteora di Amazon Games.

La situazione dell'industria dei videogiochi è decisamente in difficoltà, anche nei grandi gruppi come PlayStation che sono tra le aziende che hanno licenziato tantissime persone (con atteggiamenti anche poco umani, alle volte).

Un momento storico che è difficile da interpretare nel complesso. Proprio l'ex-boss di PlayStation si è dichiarato addirittura ottimista di recente rispetto al futuro del settore, mentre Phil Spencer si è recentemente espresso in maniera negativa, parlando di una crisi del settore evidente e difficile da recuperare.