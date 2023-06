Smart TV LG OLED 4K da 55" a meno di 1000€! 500€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, martedì 6 giugno 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV LG OLED55A16LA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 999,99€, rispetto agli usuali 1.499,99€ di listino, per un risparmio reale di 500€ e uno sconto del 33,33%.

La smart TV LG OLED55A16LA è equipaggiata con uno splendido pannello OLED da 55", che consente di godere di contrasti infiniti e di un'esperienza visiva ineguagliabile, sia che siate appassionati di film d'azione, amanti degli eventi sportivi o gamer incalliti.

La smart TV LG OLED55A16LA è dotata con il processore a7 di quarta generazione con intelligenza artificiale, che, grazie all'utilizzo di algoritmi di deep-learning, analizza e ottimizza i contenuti per garantirvi sempre la miglior qualità visiva possibile.

Amate il cinema? La smart TV LG OLED55A16LA trasformerà il vostro salotto in una sala cinematografica con la funzione Dolby Vision IQ e la modalità FilmMaker. Queste tecnologie garantiscono la fedeltà di visione, con un'accurata gestione dei colori, del rapporto d'aspetto e dei fotogrammi, esattamente come il regista li ha concepiti

Infine, ma non meno importante, la smart TV LG OLED55A16LA è pienamente integrata con i più popolari assistenti vocali, come Google Assistant e Amazon Alexa. Potrete quindi controllare il televisore con la vostra voce, per un'esperienza ancora più fluida e immediata.

Oltre alla smart TV LG OLED55A16LA menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori notebook gaming.

