Skyrim, un bug trasforma tutti i personaggi in adorabili cani

Skyrim è ancora oggi uno dei giochi di ruolo più amati e giocati a mondo, ma se c'è uno degli aspetti più bizzarri a cui i fan sono maggiormente legati sono indubbiamente i suoi glitch assurdi.

È quasi impossibile affrontare l'avventura creata da Bethesda senza beccare almeno un bug, al punto da essersi ormai diffuso scherzosamente tra i fan il detto che questi sono «una feature».

Un detto tornato tremendamente attuale dopo l'ultima curiosa avventura capitata all'utente Reddit AffectionateIce5732 che ha visto tutti i personaggi di Skyrim (lo trovate su Amazon) trasformarsi nei migliori amici di ogni avventuriero.

Come riportato da Game Rant, pare infatti che un bug abbia fatto diventare ogni singolo NPC del gioco in adorabili cani: probabilmente, il sogno proibito di ogni amante dei nostri compagni a quattro zampe.

Tra i commenti c'è già chi ha rinominato il personaggio giocabile "Dogahkiin", il vero sovrano di Skyrim circondato dai suoi fedeli e adorabili amici scodinzolanti, mentre altri utenti scherzano sul fatto che questa dovrebbe essere una feature vera e propria.

Non è chiaro cosa abbia causato questo bug — o feature, se preferite — ma indubbiamente deve trattarsi di un modo davvero unico di giocare a Skyrim.

Chissà se alcuni utenti sceglieranno di trarre ispirazione da questo evento per realizzare una mod vera e propria per trasformare Skyrim in un gioco "da cani". Possibilmente non a pagamento, ci permettiamo di aggiungere.

Il gioco di ruolo realizzato da Bethesda offre numerose possibilità di personalizzazione, che i giocatori nel corso degli anni hanno sfruttato per scoprire ogni tipo di segreto o interpretare il tipo di personaggio che più preferivano.

Ad esempio, qualcuno ha deciso di diventare un autentico serial killer, uccidendo ogni singolo personaggio presente nel gioco. Una sfida che ci auguriamo non venga riproposta in questo "mondo di cani".

La run potrebbe però essere conclusa mangiando ogni singolo cibo presente in una sola volta, per potare al degno destino di questo "protagonista".