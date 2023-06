Skyrim ottiene un nuovo traguardo (a 12 anni dall’uscita)

In attesa che Bethesda alzi il sipario sull'atteso The Elder Scrolls 6, i fan di Skyrim non sembrano voler togliere gli occhi dal grande classico fantasy.

Il quinto capitolo della serie (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) continua a essere molto giocato, tanto che il gioco è stato in grado di toccare un nuovo traguardo a ben 12 anni dall'uscita.

Advertisement

Lasciando quindi da parte le mod rilasciate con regolarità dalla community (come quella legata a ChatGPT), sono i giocatori stessi a mantenere il titolo vivo e vegeto.

Come riportato anche da GameRant, Skyrim si è infatti riconfermato essere uno dei giochi più iconici - e, di conseguenza, venduti - della storia dei videogiochi.

Nel corso di una recente intervista di IGN US a Todd Howard, al director di Bethesda è sfuggito un particolare sul mai troppo dimenticato The Elder Scrolls V.

Howard ha infatti dichiarato che il gioco in questione ha recentemente superato le 60 milioni di copie vendute, risultando essere di conseguenza il settimo videogioco più venduto della storia.

Uscito in origine per console PS3, Xbox 360 e piattaforma PC, Skyrim è poi approdato anche su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S e, infine, Nintendo Switch.

Non sorprende quindi che un gioco così popolare abbia toccato un numero di unità vendute altrettanto straordinario.

Staremo a vedere se il prossimo big Bethesda, vale a dire Starfield, saprà fare di meglio (visto che il titolo promette anche di ispirarsi ad alcuni classici open world davvero niente male).

Restando in tema, una recente mod per The Elder Scrolls V apporta alcuni miglioramenti al vampirismo, includendo contenuti tagliati dal gioco originale.

Ma non è tutto: di recente è stato mostrato anche Skyblivion, frutto di una mod che ricrea il mondo di Oblivion utilizzando il motore grafico e gli assets di Skyrim.