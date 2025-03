Skyrim è ora più "mostruoso", grazie ai fan

Una nuova mod per The Elder Scrolls V: Skyrim sta portando una ventata di sfida al celebre RPG di Bethesda, trasformando alcuni incontri unici in scontri molto più pericolosi.

Chiunque abbia giocato a Skyrim (gioco che trovate su Amazon) sa che, anche nelle modalità di difficoltà più elevate, il gioco può risultare fin troppo semplice.

Certo, si possono introdurre delle auto-limitazioni ma, con l’equipaggiamento giusto e qualche pozione, la maggior parte dei combattimenti non offre una vera sfida.

Ecco perché una nuova mod su Nexus Mods sta attirando l’attenzione degli appassionati: Age of Great Beasts - Vanilla Creature Bosses Integration, creata da TheSteppeNomad.

A differenza di altre mod che si limitano ad aumentare la resistenza dei nemici o a introdurre avversari capaci di abbatterti con un solo colpo, questa modifica mira a rendere alcuni boss preesistenti più impegnativi e memorabili.

In particolare, la mod interviene su tre creature specifiche che, nonostante il loro ruolo nel gioco, risultano sorprendentemente facili da sconfiggere. Il primo è l’orso che attende i giocatori alla fine della caverna di Helgen, nel prologo del gioco.

Il secondo è Lord Tusk, un horker unico che si trova sull’Isola degli Horker. Infine, c’è Udefrykte, il troll che si incontra nella missione della Confraternita Oscura La cura della follia.

Questi nemici sono stati potenziati in modo significativo, rendendo ogni scontro più avvincente e dando ai giocatori una vera ragione per prepararvisi adeguatamente. Ma non è tutto: la mod introduce anche delle ricompense extra per chi riesce a sconfiggere questi boss migliorati.

Una delle modifiche più interessanti riguarda proprio l’orso della caverna di Helgen: se il giocatore decide di evitarlo nel prologo, anziché affrontarlo subito, l’animale diventerà ancora più forte nel corso del gioco, trasformandosi in un avversario formidabile per chiunque torni ad affrontarlo più avanti.

Questa mod rappresenta un’ottima aggiunta per chiunque voglia un Skyrim più impegnativo senza stravolgere l’esperienza originale (il cui segreto del suo successo è stato di recente svelato).