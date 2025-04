Skyrim, DLC gratis dei fan (da 20 ore di gioco)

Le ambizioni politiche del Dragonborn si concretizzano in una nuova e ricca espansione amatoriale per Skyrim, che permette ai giocatori di intraprendere un percorso completo verso il trono del regno nordico.

I modder WinterishClover e aysigago hanno recentemente rilasciato "Become High King of Skyrim TNG", un'espansione non ufficiale che aggiunge tra le 10 e le 20 ore di gameplay all'ormai longevo capolavoro di Bethesda (che trovate su Amazon), senza richiedere alcun esborso economico da parte degli utenti (ossia è gratis).

La mod si distingue per la profondità dell'esperienza politica offerta, consentendo ai giocatori di costruire alleanze strategiche, accumulare ricchezze e prendere decisioni cruciali per unificare Skyrim sotto un'unica corona.

Non si tratta di una semplice aggiunta cosmetica: l'espansione introduce una trama completamente doppiata che ruota attorno a un rampollo reale in cerca di giustizia, con colpi di scena che riguardano lignaggi segreti, tradimenti e documenti nascosti che collegano la storia direttamente all'Impero.

Il cuore dell'espansione è Highreach, un'imponente fortezza che diventerà la sede del potere del giocatore. Questo vasto complesso include caserme, fucine, mercati, una sala del trono, un'arena per i combattimenti, prigioni, una tesoreria e persino un drago catturato. La struttura non è solo estetica, ma supporta pienamente il sistema di governo dinamico implementato dai modder.

Come Alto Re, i giocatori potranno esercitare un controllo significativo su Skyrim: ordinare arresti, giustiziare criminali, imprigionare nemici, confiscare possedimenti e persino forzare la lealtà attraverso il potere del Thu'um.

Sarà inoltre possibile ricostruire i Rangers e difendere il regno dalla minaccia incombente dei Thalmor, plasmando attivamente il futuro del Nord attraverso le proprie decisioni.

L'espansione non termina con l'incoronazione: una nuova storyline post-quest porterà i giocatori al Mare dei Fantasmi alla ricerca di un artefatto perduto, collegato al destino dei precedenti sovrani di Skyrim. Questa aggiunta narrativa espande ulteriormente la già ricca lore del gioco, offrendo ai veterani nuove sfide da affrontare e misteri da risolvere.

Become High King of Skyrim TNG si inserisce in un ricchissimo ecosistema di espansioni amatoriali che hanno contribuito a mantenere vivo l'interesse per Skyrim a distanza di anni dalla sua uscita.

Per chi desidera esplorare questa nuova avventura regale, il contenuto è disponibile per il download gratuito qui.

Nel mentre, anche un'altra mod di Skyrim sta attirando l’attenzione, legata questa volta ai mostri del gioco.