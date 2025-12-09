La leggenda di Skyrim approda sulla nuova console ibrida di Nintendo con una veste tecnica rinnovata e una proposta commerciale che strizza l'occhio ai veterani della saga.

Bethesda Game Studios ha confermato il lancio di The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition per Nintendo Switch 2, garantendo ai possessori della precedente versione per Switch un passaggio gratuito alla nuova piattaforma, a patto di aver già acquistato l'edizione celebrativa del titolo.

Dal punto di vista tecnico, l'arrivo su Switch 2 porta con sé diversi miglioramenti sostanziali rispetto alla versione per la console precedente. La risoluzione più elevata si accompagna a tempi di caricamento sensibilmente ridotti e a un'ottimizzazione generale delle prestazioni che dovrebbe finalmente permettere di esplorare la provincia di Skyrim senza i rallentamenti che affliggevano occasionalmente la prima incarnazione portatile.

Le funzionalità specifiche della piattaforma includono controlli di movimento e un sistema di puntamento con i Joy-Con 2 che richiama la precisione del mouse, insieme al mantenimento del supporto agli Amiibo già presente nella versione originale.

L'Anniversary Edition non si limita al gioco base ma racchiude l'intera esperienza narrativa dell'epopea nordica, includendo le tre espansioni principali: Dawnguard, con la guerra tra vampiri e cacciatori, Dragonborn, che riporta i giocatori sull'isola di Solstheim, e Hearthfire, dedicata alla costruzione di dimore personalizzate.

A questi contenuti si aggiungono centinaia di creazioni del Creation Club, un vasto assortimento di missioni aggiuntive, equipaggiamenti, incantesimi e dungeon che espandono ulteriormente le già generose dimensioni del mondo di gioco.

Particolarmente interessante per il pubblico Nintendo resta la presenza degli elementi esclusivi ispirati a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Chi acquista la versione Switch 2 potrà infatti equipaggiare il proprio Dovahkiin con la Spada suprema, lo Scudo Hylia e la Tunica del Campione, un crossover che aveva già entusiasmato i giocatori della prima versione per Switch e che rappresenta un ponte simbolico tra due delle saghe più amate nel panorama dei giochi di ruolo e avventura.

La strategia commerciale di Bethesda prevede tre diverse modalità di accesso al gioco sulla nuova console. L'acquisto diretto dell'Anniversary Edition costa 59,99€ per chi parte da zero, mentre i possessori dell'edizione celebrativa su Switch originale potranno scaricare gratuitamente la versione ottimizzata per Switch 2 senza costi aggiuntivi.

Esiste poi una terza opzione pensata per chi possiede soltanto l'edizione base del gioco sulla prima Switch: attraverso l'Upgrade Anniversary, disponibile a 19,99€, sarà possibile accedere a tutti i contenuti aggiuntivi e giocare su entrambe le piattaforme Nintendo.