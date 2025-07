Il mercato dei JRPG continua a dimostrare una vitalità sorprendente, come testimonia il successo commerciale di Shin Megami Tensei 5 (qui la nostra recensione), che ha raggiunto il traguardo di due milioni di copie vendute a livello globale.

Questo risultato rappresenta un achievement significativo per Atlus, considerando che la serie, pur godendo di un seguito fedele, non ha mai raggiunto le vendite stratosferiche di altri franchise del genere come Final Fantasy o Dragon Quest.

Il dato diventa ancora più interessante se si considera che include sia la versione originale del gioco sia l'edizione ampliata Vengeance, lanciata nel corso del 2024.

La versione originale di Shin Megami Tensei 5 aveva fatto il suo debutto su Nintendo Switch nel novembre 2021, conquistando rapidamente oltre un milione di giocatori nei primi mesi di commercializzazione. Un risultato che aveva già superato le aspettative per una serie storicamente di nicchia, nota per la sua difficoltà elevata e le tematiche mature che spaziano dalla filosofia alla religione.

La crescita costante delle vendite ha dimostrato come il titolo sia riuscito a mantenere l'interesse del pubblico nel tempo, andando ben oltre il picco iniziale di lancio.

L'arrivo di Vengeance nel giugno 2024 ha rappresentato una svolta strategica importante per Atlus. Questa versione potenziata non si è limitata a essere un semplice aggiornamento, ma ha introdotto contenuti sostanziali che hanno giustificato un nuovo investimento da parte dei fan.

La decisione di espandere la disponibilità del gioco su più piattaforme - Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Xbox Series X/S, oltre alla già presente Nintendo Switch - si è rivelata vincente.

I numeri parlano chiaro: Vengeance ha superato il milione di copie vendute, un risultato che nei primi tre giorni dal lancio aveva già toccato quota 500.000 unità. Questa accelerazione commerciale dimostra come il pubblico abbia apprezzato l'approccio di Atlus nel creare contenuti aggiuntivi sostanziali piuttosto che limitarsi a correzioni tecniche o miglioramenti grafici minori.

Il pacchetto di contenuti di Vengeance include una nuova rotta narrativa che si affianca alla storia principale, offrendo più di 75 ore di gameplay aggiuntivo. Questa espansione non rappresenta semplicemente un allungamento artificiale dell'esperienza, ma introduce meccaniche, personaggi e scenari inediti.

Tra le novità più significative spicca l'introduzione di Yoko, un personaggio completamente nuovo che arricchisce le dinamiche narrative del gioco.

Atlus ha investito considerevolmente anche nell'aspetto audio dell'esperienza. La colonna sonora di Vengeance è stata arricchita dell'80% rispetto alla versione originale, con l'aggiunta di 20 nuovi temi musicali dedicati esclusivamente alle battaglie.

Questa attenzione al comparto sonoro riflette l'importanza che la musica riveste nell'universo di Shin Megami Tensei, dove le composizioni contribuiscono significativamente a creare l'atmosfera dark e coinvolgente che caratterizza la serie.

L'introduzione di nuovi demoni da collezionare e livelli di difficoltà inediti completa un quadro di contenuti che ha saputo convincere sia i veterani della serie sia i nuovi arrivati.

Il successo commerciale di entrambe le versioni suggerisce che Atlus abbia trovato la formula giusta per bilanciare innovazione e tradizione, mantenendo l'identità distintiva del franchise mentre lo rende accessibile a un pubblico più ampio.