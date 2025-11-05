Con l’arrivo di novembre, è tempo di aggiornamenti anche sul fronte meno allegro del gaming online: quello delle chiusure dei server. Microsoft ha infatti pubblicato l’elenco dei titoli Xbox che nei prossimi due mesi perderanno il supporto alle funzionalità online, tra classici della scorsa generazione e giochi più recenti che si avviano alla pensione definitiva.

Ecco la lista dei giochi che chiuderanno i battenti entro fine 2025:

8 novembre 2025:

- Dirt 3

- Dirt Showdown

- GRID 2

- GRID Autosport

13 novembre 2025:

- PUBG: Battlegrounds (versioni Xbox One e PS4)

31 dicembre 2025:

- NBA 2K24

- Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs

I casi più eclatanti riguardano sicuramente i quattro titoli Codemasters per Xbox 360 — due Dirt e due Grid — che, pur avendo ormai un bacino d’utenza ridotto, rappresentano un pezzo importante della storia dei racing game su console. Secondo quanto riportato dal portale ufficiale di EA, i server verranno spenti definitivamente l’8 novembre, chiudendo così un’era fatta di gare serrate e community ancora sorprendentemente attive fino a pochi anni fa.

Prodotto in caricamento

Particolare anche il caso di PUBG: Battlegrounds, che cesserà il supporto su Xbox One e PS4 il prossimo 13 novembre. Niente panico però: il celebre battle royale non sparirà del tutto, ma migrerà ufficialmente alla current-gen, con una nuova versione ottimizzata per Xbox Series X|S disponibile tramite Smart Delivery. In pratica, chi ha già il gioco potrà continuare a giocarci sulle nuove console senza costi aggiuntivi, ma gli utenti delle vecchie piattaforme non potranno più accedere ai server.

Infine, NBA 2K24 e Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs chiuderanno i propri server il 31 dicembre, salutando l’anno insieme al 2025. Una fine prevedibile per titoli che, per natura, vivono di cicli annuali o di un supporto online legato all’interesse della community.

Un promemoria amaro ma necessario, che ricorda come la conservazione digitale nel mondo del gaming resti un tema sempre più urgente: ogni chiusura di server è, di fatto, la scomparsa di un pezzo di storia videoludica.