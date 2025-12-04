L'intelligenza artificiale nel game development continua a dividere l'industria videoludica, e ora anche Sega prende posizione sul tema. Il colosso giapponese ha confermato che integrerà strumenti IA nei propri processi produttivi, ma con un approccio selettivo e controllato che tiene conto delle forti resistenze della community creativa.

Durante la sessione di Q&A successiva alla pubblicazione dei risultati finanziari del secondo trimestre, i dirigenti di Sega hanno affrontato direttamente la questione dell'aumento vertiginoso dei costi di produzione.

Interrogati sulla strategia futura dell'azienda tra progetti sempre più ambiziosi e metodi di sviluppo più efficienti, la risposta ufficiale ha puntato decisamente sulla seconda opzione.

L'integrazione dell'AI rappresenterà uno dei pilastri di questa nuova filosofia produttiva, ma con paletti ben definiti per evitare le controversie che hanno travolto altri publisher negli ultimi anni.

La posizione di Sega risulta particolarmente cauta proprio sugli aspetti più controversi dell'IA generativa, soprattutto nel campo della character creation e dell'arte digitale.

"Piuttosto che seguire completamente il trend verso lo sviluppo su larga scala, perseguiremo miglioramenti nell'efficienza, come sfruttare l'IA", recita la dichiarazione ufficiale.

"Tuttavia, poiché l'adozione dell'IA può incontrare forte resistenza nelle aree creative come la creazione dei personaggi, procederemo valutando attentamente i casi d'uso appropriati, come la razionalizzazione dei processi di sviluppo".

La prudenza del publisher nipponico non è casuale. L'industria videoludica sta vivendo un momento di profonda frattura sul tema dell'intelligenza artificiale generativa, con conseguenze che stanno già modificando le dinamiche del mercato del lavoro.

Secondo quanto riportato dal Daily Shinko questa settimana, alcuni studi giapponesi hanno dovuto modificare radicalmente i processi di recruiting: ora i candidati per ruoli artistici devono disegnare dal vivo durante il colloquio, una misura drastica per verificare che possiedano reali competenze e non si affidino esclusivamente a tool AI.

La testimonianza di un chief graphic designer rimasto anonimo racconta una situazione già critica negli studi nipponici, dove il management inizia a porsi domande inquietanti per il futuro delle professioni creative: "Abbiamo davvero bisogno di assumere creatori quando l'IA generativa è abbastanza buona?" oppure "Dovremmo assumere persone che sono maestre nell'uso dell'IA generativa".