Sony Interactive Entertainment lancia sul mercato italiano una serie di riduzioni significative su tutta la gamma PlayStation, con tagli che arrivano fino a 150 euro su alcune versioni della console di ultima generazione. L'iniziativa, battezzata "Il Regalo Perfetto", rappresenta uno degli sforzi promozionali più consistenti del colosso giapponese in vista del Natale.
Le PlayStation 5 diventano improvvisamente più accessibili grazie a sconti che variano in base al modello. La versione Digital Edition, priva di lettore ottico, scende a 349,99 euro con una riduzione di 150 euro sul listino abituale.
Chi preferisce la possibilità di utilizzare dischi fisici può optare per la Standard Edition a 449,99 euro, mentre gli appassionati più esigenti troveranno la PS5 Pro a 699,99 euro, con un risparmio di 100 euro rispetto al lancio.
Tornano disponibili anche i bundle pensati per gli appassionati di titoli specifici. Il pacchetto Fortnite Flowering Chaos, che combina la console con contenuti esclusivi per il popolare battle royale di Epic Games, viene proposto negli stessi prezzi promozionali delle versioni base: 349,99 euro per la Digital Edition e 449,99 euro per quella con lettore disco.
Una formula che Sony ha già testato con successo in passato, puntando sulla straordinaria popolarità del fenomeno Fortnite soprattutto tra il pubblico più giovane.
L'ecosistema di accessori PlayStation riceve un trattamento analogo con sconti distribuiti su quasi tutte le periferiche. PlayStation Portal, dispositivo per lo streaming remoto dei giochi PS5, passa a 199,99 euro, mentre il visore per la realtà virtuale PlayStation VR2 subisce una riduzione più marcata portandosi a 349,99 euro dai precedenti 449,99 euro.
Una mossa che potrebbe rilanciare l'interesse verso un segmento, quello della VR, che fatica ancora a conquistare il grande pubblico nonostante l'indubbia qualità tecnologica.
Anche l'audio beneficia delle promozioni natalizie. Gli auricolari wireless Pulse Explore scendono a 189,99 euro, mentre le cuffie Pulse Elite diventano più abbordabili a 129,99 euro.
Sul fronte dei controller, il modello avanzato DualSense Edge viene scontato a 189,99 euro, ma è il DualSense standard a ricevere l'attenzione maggiore: tutte le colorazioni, comprese quelle della nuova Chroma Collection appena lanciata, vengono proposte a 54,99 euro anziché 74,99 euro.
Il catalogo software non rimane escluso dall'offensiva commerciale. Titoli di punta come Death Stranding 2: On the Beach, l'acclamato Astro Bot, Marvel's Spider-Man 2 e God of War Ragnarök beneficiano di riduzioni che possono arrivare fino al 60%.
Particolarmente interessante risulta la Collector's Edition di Ghost of Yōtei, il seguito spirituale del celebrato Ghost of Tsushima, disponibile a 169,99 euro contro i 249,99 euro originariamente previsti. Anche gli abbonamenti PlayStation Plus e il merchandising ufficiale del PlayStation Gear Store rientrano nelle iniziative promozionali.
La finestra temporale per approfittare di queste occasioni risulta piuttosto ristretta. La campagna si estende dal 5 al 18 dicembre su direct.playstation.com e presso i rivenditori aderenti, con un'eccezione: i controller DualSense termineranno la loro promozione già il 14 dicembre, quattro giorni prima della chiusura generale.