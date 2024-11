Scegli l'Ultimate GOTY ai Golden Joystick Awards 2024

I Golden Joystick Awards 2024 hanno annunciato i 12 candidati per il premio "Ultimate Game of the Year".

Tra i titoli in lizza figura anche Call of Duty: Black Ops 6, tecnicamente un gioco first-party Xbox dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft (e che trovate su Amazon).

L'elenco completo dei candidati (via Pure Xbox) include giochi molto attesi come Final Fantasy VII Rebirth, Astro Bot e Silent Hill 2.

Ma non solo: spiccano anche titoli indipendenti come Animal Well e Balatro, accanto a produzioni AAA come Dragon Age: The Veilguard e Tekken 8.

Sorprende l'assenza di alcuni titoli Xbox come Senua's Saga: Hellblade 2 o Age of Mythology: Retold.

Ecco la lista completa delle nomination per l'Ultimate Game of the Year ai Golden Joystick Awards 2024:

Animal Well

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

Final Fantasy VII Rebirth

Helldivers 2

Metaphor: ReFantazio

Satisfactory

Silent Hill 2

Tekken 8

Final Fantasy VII Rebirth e Astro Bot guidano in ogni caso le nomination con 5 candidature ciascuno.

Le votazioni per la categoria Ultimate Game of the Year sono aperte al pubblico fino all'8 novembre sul sito di GamesRadar qui.

I vincitori di tutte le categorie verranno annunciati il 21 novembre durante la cerimonia di premiazione.

I Golden Joystick Awards rappresentano uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel settore videoludico, e mentre i riflettori puntano su questi 12 prescelti, la domanda resta: chi vincerà?

Ma soprattutto, chi ne uscirà realmente vincitore agli occhi di chi, con il pad in mano, vive e respira videogiochi? Ovviamente vi terremo aggiornati.

Restando in tema, il successo di Black Myth: Wukong in un recente sondaggio di IGN US lo rende uno dei principali candidati per il Game of the Year 2024: sarà davvero lui a vincere?