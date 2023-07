Samsung Smart Monitor M5 a meno di 200€! 33% di sconto!

Siete alla ricerca di un monitor versatile, utilizzabile sia come smart TV che come schermo per il vostro computer? Abbiamo l'offerta che fa al caso vostro! Amazon ha infatti appena lanciato un'offerta vantaggiosa per il Samsung Smart Monitor M5, permettendovi di ottenere un notevole risparmio sul suo prezzo di listino.

Infatti, oggi potete portarvi a casa il Samsung Smart Monitor M5 a soli 199,90€, con uno sconto del 33% ed un risparmio reale di 100€.

Samsung Smart Monitor M5 non è semplicemente un monitor. Si configura come un vero e proprio hub multimediale completo, grazie all'integrazione delle più diffuse applicazioni di streaming video, come Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+.

Questo monitor vanta un pannello di 27 pollici con una risoluzione FullHD (1920x1080 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Sono state aggiunte le funzionalità Eye-Saver e Flicker-Free, pensate per minimizzare l'affaticamento visivo e offrire un'esperienza di visione più piacevole.

Una delle sue caratteristiche distintive è la funzione "Adaptive Picture". Samsung Smart Monitor M5 è in grado di fornire immagini di alta qualità, ottimizzate per qualsiasi condizione di luce, sia diurna che notturna. Grazie a un sensore ambientale, il monitor rileva la luce della stanza e regola in modo automatico la luminosità dello schermo.

Non solo intrattenimento, ma anche un efficace strumento di lavoro e studio a distanza. Con l'integrazione della suite Office 365, è possibile visualizzare, modificare e salvare direttamente i documenti nel cloud, rendendo Samsung Smart Monitor M5 una risorsa molto versatile.

