Ricordate l'annuncio del "nuovo" Virtua Fighter? C'è un problema

I fan dei picchiaduro, in particolare la community SEGA, aveva sussultato qualche settimana fa quando l'azienda aveva lasciato intendere che Virtua Fighter sarebbe tornato con un nuovo episodio.

Justin Scarpone, nuovo capo globale per i contenuti transmediali di SEGA, lo ha annunciato in maniera quasi casuale in una intervista rilasciata all'inizio del mese.

Parlando del grande progetto di rilancio di tanti franchise di SEGA, Scarpone aveva candidamente detto «stiamo sviluppando un nuovo Virtua Fighter».

L'annuncio è effettivamente arrivato qualche ora fa, ma non possiamo dire che Scarpone sia stato effettivamente corretto dal punto di vista lessicale, sebbene non abbia sbagliato del tutto.

SEGA ha infatti annunciato che la serie Virtua Fighter farà il suo debutto su Steam questo inverno con Virtua Fighter 5 REVO, che è di fatto una nuova versione del titolo lanciato originariamente nel 2006.

Questa nuova versione di Virtua Fighter 5 che uscirà durante l'inverno porta con sé alcune novità:

Rollback netcode per migliorare le prestazioni degli scontri online

Grafica in 4K con texture aggiornate in alta definizione

Modifiche al bilanciamento per i 19 personaggi del roster

Una varietà di modalità di gioco, tra cui ranked, arcade, training, versus, tornei per 16 giocatori e leghe online

Inoltre, gli aggiornamenti al bilanciamento introdotti in REVO saranno trasferiti anche su Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, per chi sta giocando ancora la versione del gioco uscita nel 2021 per PlayStation 4.

L'ultimo capitolo della saga di picchiaduro (che trovare su Amazon) è ormai parecchio datato perché uscì nel 2006, ed era effettivamente il momento di veder tornare il franchise in qualche modo.

La speranza è che questa nuova versione del gioco possa riaccendere l'interesse della community sulla saga di Virtua Fighter, portando SEGA a considerare di sviluppare un nuovo capitolo vero e proprio in un momento di grande rinascita per i picchiaduro.