Ricordate Kinect? Adesso Microsoft l'ha "ucciso" per davvero

Microsoft ha messo ufficialmente la parola "fine" a uno dei più grandi flop tecnologici della sua storia recente: impossibile per i fan Xbox non ricordarsi di Kinect, la telecamera che avrebbe dovuto rivoluzionare i videogiochi, trasformando il nostro corpo in un controller.

Una tecnologia su cui la casa di Redmond aveva creduto fortemente, al punto da decidere di obbligarne l'acquisto per chiunque volesse acquistare una Xbox One — e ancora oggi considerato uno dei motivi principali del fallimento di tale console.

Un'esperienza da cui Microsoft e Xbox hanno imparato molto, come dimostrano i numerosi passi in avanti di Series X (la trovate su Amazon) e Series S, che hanno scelto di puntare tutto su Game Pass e su una formula di gioco più tradizionale.

Tuttavia, Microsoft aveva comunque scelto di continuare a investire sulla tecnologia, grazie agli Azure Kinect Developer Kit, dimostrando come credesse ancora nel potenziale di queste telecamere.

Adesso sembra però arrivato il momento di chiudere definitivamente questa pagina nera della storia recente della compagnia: come riportato da The Verge, Microsoft ha annunciato che non produrrà più questi Developer Kit e che resteranno disponibili per l'acquisto solo fino ad esaurimento scorte.

Il software continuerà a essere tenuto attivo per chiunque volesse utilizzare questo kit, ma di fatto non sarà più supportato: al suo posto, Microsoft punterà su altri prodotti che sfrutteranno tecnologie simili, ma senza un nome che ormai viene ricordato più per i suoi fallimenti in ambito videoludico che per il suo potenziale.

Insomma, è arrivato ufficialmente il momento di dire addio a Kinect: questa volta per sempre, con molta probabilità. Una chiusura che arriva anche a pochi giorni di distanza dall'addio dello store per Xbox 360, chiudendo a tutti gli effetti un'era.

La casa di Redmond continua a pensare a quello che sarà il futuro di Xbox, che passerà anche dall'acquisizione di Activision Blizzard: un'operazione che, curiosamente, potrebbe finalmente chiudersi grazie a Ubisoft.

