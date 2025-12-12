Durante i The Game Awards 2025, Capcom ha presentato a sorpresa un nuovo trailer di Resident Evil Requiem che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan. Il filmato non solo offre nuovi dettagli sulla trama, ma conferma ufficialmente il ritorno di Leon S. Kennedy, protagonista amatissimo della serie.

Leon compare ben presto in scena e interagisce con Grace, suggerendo che i due personaggi non saranno separati come alcuni temevano. Il loro scambio – “Don’t do anything stupid.” / “Me? Never.” – mantiene quel tono ironico che contraddistingue il personaggio, pur immerso in un contesto drammatico.

Il trailer offre anche una prima, chiara distinzione tra le due anime del gioco. Leon avrà una campagna fortemente orientata all’azione, con sequenze adrenaliniche e un approccio più diretto al combattimento. Lo dimostra una scena già diventata iconica, in cui il personaggio affronta un nemico impugnando una motosega, suggerendo un capitolo ricco di momenti spettacolari e sopra le righe.

Grace Ashcroft, invece, sarà protagonista di una storia improntata al survival horror più puro. Se il gameplay mostrato al Summer Game Fest è indicativo, la sua esperienza punterà molto di più sulla tensione costante, sulla necessità di sfuggire alle minacce e su un senso di vulnerabilità crescente, con un combattimento ridotto al minimo.

Sul finale, Capcom ricorda che Resident Evil Requiem uscirà il 27 febbraio 2026. Con questo nuovo trailer, la casa giapponese promette un capitolo ambizioso, ricco di tensione, azione e personaggi iconici. I fan, ora più che mai, attendono nuovi aggiornamenti.