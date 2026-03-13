Il modding di Resident Evil Requiem è già entrato in piena attività, e la community PC sta dimostrando ancora una volta perché questa piattaforma rappresenti un ecosistema unico per i fan della serie survival horror di Capcom.

A pochi giorni dal lancio, i modder più attivi hanno già rilasciato una serie di modifiche che spaziano dall'horror viscerale all'assurdo più totale, coprendo praticamente ogni tipo di preferenza ludica.

Il mod più interessante dal punto di vista del gameplay è quello firmato dal modder rthomasv3, che introduce lo smembramento completo dei cadaveri nemici.

Nella versione vanilla del gioco, il sistema di dismemberment si disattiva non appena un nemico viene abbattuto; questa modifica permette invece di continuare a recidere arti e teste anche sui corpi già esanimi.

Il vantaggio non è puramente estetico: tagliare la testa a un nemico abbattuto impedisce la trasformazione in Blister Head, aprendo nuove possibilità tattiche nella gestione degli scontri.

Nel caso foste interessati a provarla, potete scaricare gratuitamente la mod da questo link.

Ricordiamo anche che vi abbiamo parlato di una mod di natura cosmetica sostituisce il personaggio noto come "The Girl" con lo Xenomorfo del franchise Alien, offrendo un assaggio di come potrebbe sentirsi un ipotetico crossover tra Alien: Isolation e la serie Resident Evil.

Per i fan dell'universo di Ridley Scott, potrebbe essere un'aggiunta curiosa da sperimentare almeno una volta.

La scena modding di Resident Evil Requiem su PC si sta quindi strutturando rapidamente, con contributi che coprono sia miglioramenti funzionali che contenuti sperimentali.

Considerando che il titolo è appena uscito, è lecito aspettarsi nei prossimi mesi mod più ambiziosi, come rework grafici, nuove modalità di gioco o sostituzioni di personaggi più elaborate, seguendo la tradizione consolidata dai precedenti capitoli della serie su PC.