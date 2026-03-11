Resident Evil Requiem si sta rivelando un terreno fertile per la scena modding, e l'ultima creazione del modder Raq porta nel survival horror di Capcom un ospite davvero inaspettato: lo Xenomorfo di Alien: Isolation.
La mod sostituisce la creatura nota come "The Girl" — il mostro che dà la caccia alla protagonista Grace nella prima sezione del gioco — con il celebre extraterrestre della serie di Creative Assembly, creando un crossover che funziona meccanicamente in modo impeccabile.
Dal punto di vista narrativo, vedere uno Xenomorfo aggirarsi per i corridoi di RE: Requiem è ovviamente fuori da qualsiasi canone lore, ma chi conosce la fantascienza horror sa che i fan hanno da sempre fantasticato sull'idea di Umbrella Corporation che conduce esperimenti su creature aliene.
In un universo alternativo, l'immagine ha una sua logica perversa. La mod è già disponibile per il download, mentre in questo video potete vedere la creatura in azione nell'ambiente di gioco.
Un aspetto curioso riguarda la struttura DRM del gioco: RE: Requiem impiega ben cinque sistemi di protezione diversi sul PC, eppure le performance rimangono eccellenti anche su GPU di generazioni precedenti.
La scena modding attorno al titolo è cresciuta rapidamente nelle ultime settimane. Tra i lavori più significativi spicca il RenoDX Mod, che ridisegna completamente la gestione HDR del gioco, affiancato da una mod dedicata alla disattivazione del Film Grain — l'effetto grana cinematografica che per molti giocatori risulta fastidioso — e da un'altra che consente di personalizzare liberamente il FOV (campo visivo), parametro spesso limitato nelle versioni console-first dei titoli Capcom.
Tutte queste mod si appoggiano a REFramework, lo strumento open-source diventato lo standard per la modifica dei titoli Capcom basati sul RE Engine. La versione nightly di REFramework ha risolto i crash che si verificavano in combinazione con il Title Update 1.1.1.0, garantendo la piena compatibilità con l'ultima versione ufficiale di gioco. Per chi volesse immergersi nella scena modding di Resident Evil Requiem, il momento è dunque particolarmente favorevole.